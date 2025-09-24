Die junge Mutter wird oft auch als Sprachrohr der Generation Z bezeichnet. screenshot: instagram/yaelmeier

People-News

ZEAM-Gründerin Yaël Meier wird zum dritten Mal Mami

Mehr «Leben»

Die Zürcher Unternehmerin Yaël Meier und ihr Ehemann Jo Dietrich erwarten ihr drittes Kind. Die Nachricht, dass die 25-Jährige zum dritten Mal Mami wird, hat das Paar auf Instagram geteilt.

Unter dem Post schreibt Meier: «Wir haben alles erreicht im Leben. Zwei glückliche Söhne und jetzt erwarten wir unser drittes Kind». Die Gesichter ihrer Kinder zeigt die junge Mama auf Social Media nicht.

Das Paar führt zusammen das Unternehmen ZEAM. Mit diesem beraten sie ihre Kunden über die Einkaufs- und Verhaltensstrategien, um die nächste Generation, die Gen Z, zu erreichen.

Yaël Meier und ihr 28-jähriger Partner Jo Dietrich haben zwei gemeinsame Söhne und sind privat, sowie beruflich ein Paar. Unter dem Instagrampost schreibt die Jungunternehmerin, dass die beiden eine Partnerschaft auf Augenhöhe führen und ein Millionenbusiness zusammen leiten.

Yaël Meiers bisherige Karriere

In der Vergangenheit hat Meier bereits als Schauspielerin und Journalistin gearbeitet. Zudem hat sie 2022 ihr erstes Buch mit dem Titel «Gen Z» herausgebracht. Darin geht es um die Missverständnisse zwischen jungen und älteren Generationen und die Probleme der Gen Z. Zur Generation Z gehören alle, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden.

Ob Yaël Meier und Jo Dietrich ein Mädchen oder einen dritten Jungen erwarten und wann das Kind zur Welt kommen wird, gibt das Paar bisher nicht bekannt. (nib)