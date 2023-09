Der Rave-Kalender für deinen Spätsommer 2023

Was gibt es Besseres, als tagsüber Tanzen zu gehen? Eben. Darum kommt hier das Update des Rave-Kalenders mit den vielversprechendsten Daydances der nächsten Monate.

Damit du ab diesem Wochenende (fast) jedes kommende unter vorzugsweise freiem Himmel tanzend, mit strahlenden Augen deiner Lieblings-DJane lauschend und glücklich verbringen kannst: Hier steigen die besten Raves, von Techno bis Goa.

September

Techno im Garten

screenshot: technoimgarten.com

Den Veranstaltern von Techno im Garten ist vor allem eines wichtig: Dass die Besucherinnen und Besucher ihrer Raves eine gute Zeit zusammen haben. Sie veranstalten bereits die zweite Party dieses Jahr.

Wo: LF22, Murten

Wann: 2. September 2023, 14 bis 22 Uhr

Line-Up: Dainskin, Chris Joyce, Flame und weitere

Tickets: Gibts online im Vorverkauf ab 15.- Franken.

Divercity Daydance

screenshot: werkk-baden.ch

Im Jugendkulturlokal Werkk in Baden läuft am ersten Septemberwochenende Drum'n'Bass von Feinsten. Am Nachmittag wird draussen eröffnet, um Mitternacht wird die Party (aufgrund der Nachbarn) nach drinnen verlegt.

Wo: Werkk, Baden

Wann: 2. September 2023, 16 bis 4 Uhr

Line-Up: Eroxy, Hypatia, Regato und weitere

Tickets: Gibts online im Vorverkauf für 25.- Franken.

Tribe Of Us

Bild: zvg

Den Sommer möchtest du am liebsten stampfend ausklingen lassen? Dann wär diese Goa-Daydance in der Badi City Beach in Kloten vielleicht etwas für dich. Im Anschluss daran wird in der alten Kaserne noch weiter gefeiert.

Wo: City Beach Freibad, Kloten

Wann: 23. September 2023, 14 bis 22 Uhr – danach Aferparty bis 6 Uhr in der Alten Kaserne Zürich

Line-Up: Emok, Aaron Suiss, Beat Herren und weitere

Tickets: Gibts im Vorverkauf online ab 30.- Franken.

Sauvage OFF Werft Festival

Die Sauvage-Partys sind bekannt für ihre spektakulären Locations – ob am Flughafen Zürich oder im Kunsthaus. Mit dieser Daydance in der Werfthalle Wollishofen wird der Sommer gebührend verabschiedet. Getanzt werden kann unabhängig vom Wetter, weil die Werfthalle überdacht ist.

Wo: ZSG Werfthalle, Wollishofen

Wann: 23. September 2023, 12 bis 22 Uhr

Line-Up: Stephan Bodzin, Jonas Saalbach, Luna Semara und weitere

Tickets: Gibt es zurzeit noch ab 49.- Franken.

Hive fliegt aus

Bild: screenshot: fraugerold.ch

Ab und zu fliegt das Hive aus. Für den gebührenden Abschied eines fantastischen Sommers fliegen sie aber nicht allzu weit. Ende September legen drei Haus-DJs des Bienenstocks gleich nebenan auf, in Frau Gerolds Garten.

Wo: Frau Gerolds Garten, Zürich

Wann: 23. September 2023, 18 bis 23 Uhr

Line-Up: Animal Trainer, Juli Lee, Manuel Moreno

Tickets: Brauchst du keine, der Eintritt ist gratis

Oktober

Children of Panacea

Bild: zvg

Das «Children of Panacea» meldet sich nach einem gelungenen Festival diesen Sommer zurück. Dieses Mal dauern die Feierlichkeiten zwar bloss einen Tag – dafür soll alles umso intensiver werden. Zu viel verraten die Veranstalter noch nicht, aber die Besuchenden dürfen sich auf das Motto «20er Jahre» und vier Dancefloors freuen.

Wo: Irgendwo in Zürich

Wann: 7. Oktober 2023, 12 bis 4 Uhr

Line-Up: Noch geheim

Tickets: Gibts im Vorverkauf ab 59.- Franken.