Ein Glückspilz räumt bei Euromillions fast 27 Millionen Franken ab

Bei der nächsten Ziehung am Freitag werden sich 17 Millionen Franken im Jackpot befinden, wie die Loterie Romande am Dienstagabend mitteilte. (sda)

Ein Lottospieler oder eine Lottospielerin hat am Dienstag bei der Lotterie Euromillions 26.73 Millionen Franken gewonnen. Zum Gewinn führten die Zahlen 19, 31, 33, 34 und 43 sowie die Sterne 3 und 5.

Die gute Nachricht zuerst: An Heiligabend ist es – zumindest im Kanton St.Gallen – vergleichsweise ruhig gewesen. Die Polizei hatte nicht so viel zu tun, wie sie in einer Mitteilung ausführt. Einsätze gab es vor allem wegen «zwischenmenschlichen und persönlichen Problemen», wobei bei fast allen Beteiligten «Alkoholkonsum feststellbar» gewesen sei.