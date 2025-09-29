Vor und nach CGI – so sehen Filme aus, bevor sie ins Kino kommen

Mehr «Leben»

Bis wir einen Film im Kino anschauen können, braucht es viel Arbeit, bei actionreichen Filmen oder Fantasystreifen muss besonders viel in der Postproduction bearbeitet werden. Hier wird während der Dreharbeiten meist mit Greenscreens (oder Bluescreens) gearbeitet, die Effekte werden im Nachhinein mit dem Computer eingefügt.

Auf Instagram werden immer wieder solche Szenen zusammengeschnitten. So sehen verschiedene Momente während der Dreharbeiten vs. im fertigen Film aus:

Tom Holland lief am Set von «Spider-Man» nicht immer mit seinem Anzug herum.

Hinter der Erstellung der Na’vi für «Avatar» steckt viel Technologie.

Für viele Animationsfilme werden Szenen mit echten Schauspielern gefilmt, um die Bewegungen und Ausdrücke später in der Animation richtig hinzubekommen. Hier am Beispiel von «Tim und Struppi».

Auch lange Haare, die besonders geschmeidig sein müssen, können im Nachhinein mit dem Computer eingefügt werden.

Wie Harry und Draco durch die Lüfte fliegen:

Sogar der Thron von der Red Queen und das Outfit von Stayne in «Alice in Wonderland» bestanden aus Greenscreens.

In «The Little Mermaid» mussten Menschen als Schildkröten herhalten.

Für «Matrix» sind Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss von einem echten Gebäude gesprungen – allerdings sehr gut gesichert.

Falls du dich je gefragt hast, wie mit einem fliegenden Teppich für «Aladdin» gefilmt wird:

Dieses Monster aus «Valerian» ist komplett computergeneriert:

Pennywise ist plötzlich nicht mehr so gruselig.

Warum Schauspieler nicht frieren, wenn sie in einem Pulli im Schnee stehen (hier in «Superman & Lois»):

Auszug aus «A Series of Unfortunate Events»:

Bei «John Wick» werden Motorräder von Menschen angeschoben.

Wie für «Chappie» dieser Heist gefilmt wurde:

(cmu)

Mehr zum Thema: