Vor und nach CGI – so sehen Filme aus, bevor sie ins Kino kommen

29.09.2025, 05:0429.09.2025, 05:04

Bis wir einen Film im Kino anschauen können, braucht es viel Arbeit, bei actionreichen Filmen oder Fantasystreifen muss besonders viel in der Postproduction bearbeitet werden. Hier wird während der Dreharbeiten meist mit Greenscreens (oder Bluescreens) gearbeitet, die Effekte werden im Nachhinein mit dem Computer eingefügt.

Auf Instagram werden immer wieder solche Szenen zusammengeschnitten. So sehen verschiedene Momente während der Dreharbeiten vs. im fertigen Film aus:

Tom Holland lief am Set von «Spider-Man» nicht immer mit seinem Anzug herum.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Hinter der Erstellung der Na’vi für «Avatar» steckt viel Technologie.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Für viele Animationsfilme werden Szenen mit echten Schauspielern gefilmt, um die Bewegungen und Ausdrücke später in der Animation richtig hinzubekommen. Hier am Beispiel von «Tim und Struppi».

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Auch lange Haare, die besonders geschmeidig sein müssen, können im Nachhinein mit dem Computer eingefügt werden.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Wie Harry und Draco durch die Lüfte fliegen:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Sogar der Thron von der Red Queen und das Outfit von Stayne in «Alice in Wonderland» bestanden aus Greenscreens.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

In «The Little Mermaid» mussten Menschen als Schildkröten herhalten.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram
Diese coolen Visual Effects zeigen deinen Lieblingsfilm von einer neuen Seite

Für «Matrix» sind Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss von einem echten Gebäude gesprungen – allerdings sehr gut gesichert.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Falls du dich je gefragt hast, wie mit einem fliegenden Teppich für «Aladdin» gefilmt wird:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Dieses Monster aus «Valerian» ist komplett computergeneriert:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Pennywise ist plötzlich nicht mehr so gruselig.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Warum Schauspieler nicht frieren, wenn sie in einem Pulli im Schnee stehen (hier in «Superman & Lois»):

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Auszug aus «A Series of Unfortunate Events»:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Bei «John Wick» werden Motorräder von Menschen angeschoben.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Wie für «Chappie» dieser Heist gefilmt wurde:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

(cmu)

