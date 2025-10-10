Taylor Swift wird mit Kritik überschüttet – von ihren eigenen Fans. Bild: Keystone/DarrylDyck/watson

Taylor Swift wird von Swifties zerrissen – und zwar nicht nur wegen ihres neuen Albums

Die Sängerin hat vor knapp einer Woche ihr zwölftes Studioalbum herausgebracht. Seither hagelt es Kritik – vor allem von ihren treusten Fans.

Sabeth Vela

Taylor Swift ist zurzeit die erfolgreichste Popsängerin weltweit. Am 3. Oktober 2025 hat sie ihr zwölftes Studioalbum «The Life of a Showgirl» herausgebracht, das sie vorher gross angekündigt hatte. Die Erwartungen ihrer Swifties hat sie mit ihren neusten Aufnahmen jedoch nicht erfüllt. So findet man auf Social Media Hunderte Videos von Swifties, die erklären, wieso sie ab sofort keine Fans von Taylor Swift mehr seien. Sie kritisieren das neue Album, das langweilig und lyrisch «faul» sei. Der Kritikhagel aus den eigenen Reihen beanstandet aber weitaus mehr als nur das musikalische Können des Popstars.



«Kein politisches Statement ist auch ein Statement»

Mit ihrer grossen Reichweite und Millionen von treuen Fans hat Taylor Swift auch einen grossen Einfluss. Diesen nutzt die Sängerin aber gemäss ihren Fans nicht richtig. So hält sich die 35-Jährige seit Jahren sehr bewusst aus der Politik raus. In Zeiten von Gaza-Genozid und Donald Trumps Präsidentschaft kommt dies jedoch gar nicht gut an. «Kein politisches Statement zu dieser Zeit ist auch ein politisches Statement», sagen dazu Dutzende von Fans in Videos auf TikTok.

Wie gross ihr Einfluss wäre, zeigte sich 2023, als sie in einer Instagram-Story dazu aufrief, sich für die Wahlen zu registrieren. Danach meldeten sich laut NPR 35'000 ihrer Follower tatsächlich für das Voting an.

Mean Girl Energy

Wozu sich Taylor Swift in ihren Alben aber sehr gerne äussert, sind Menschen, die ihr aus ihrer Sicht Unrecht angetan haben. In ihrem Song «Actually Romantic» attackiert sie etwa eine Sängerin, die sie in einem eigenen Song gedisst haben soll. Sehr klare Hinweise lassen Fans folgern, dass es sich bei der Frau um Charli XCX handelt.

Charli XCX brach 2024 mit ihrem Album «Brat» unzählige Rekorde. Bild: keystone

Der Grund: Im vulnerablen Song «Sympathy is a Knife» von 2024 singt Charli XCX über eine Frau, die sie unsicher macht. Sie thematisiert darin Eifersucht und Bewunderung für die anonyme Figur und singt unter anderem: «Ich schäme mich, aber ich will sie nicht im Backstage-Bereich bei den Shows meines Freundes sehen.» Hier wird die Parallele zu Taylor Swift relativ klar: Charli XCX ist mit dem Schlagzeuger von der Band The 1975 verheiratet. Über mehrere Jahre hatte Taylor Swift mit dem Frontsänger der gleichen Band eine On-off-Beziehung. Es ist also wahrscheinlich, dass sie sich im Backstage-Bereich der Musiker aufgehalten hat.

Auf dem gleichen Album aus dem letzten Jahr hat Charli XCX zudem einen Song mit dem Titel «Everything is Romantic». Ein weiterer Hinweis darauf, dass «Actually Romantic» von Swifts neuem Album auf Charli XCX abzielt.

Taylor Swift und Charli XCX waren lange Zeit Freundinnen. Bild: WireImage

Doch was singt Taylor Swift denn in «Actually Romantic»? Sie spricht von einer Frau, die sie vollgekokst eine «blonde Barbie» genannt und gehofft habe, dass sich Taylor von ihrem Freund trenne. Sie finde es «actually romantic», dass sich diese Frau so viele Gedanken über sie machte, da sie selbst seit Jahren nicht mehr an sie gedacht habe.

Für viele Fans wirkt der Song arrogant und «von oben herab». «Wieso disst sie Charli XCX für einen Song, in dem sie reflektiert ihre Gefühle preisgibt? Mean Girl Energy! Sie weiss genau, was für eine Macht sie hat», schreibt etwa ein User auf Instagram, während ein zweiter meint: «Sie disst eine Frau, die ihr nichts Böses wollte, aber Donald Trump nennt sie hässlich und dazu sagt sie nichts?»

Flexen mit Geld und Blingbling

Laut dem Forbes-Magazin betrug Taylor Swifts Nettovermögen im Jahr 2024 1,7 Milliarden US-Dollar (rund 1,2 Milliarden Schweizer Franken). Somit ist sie die reichste Musikerin weltweit. Viele Swifties mussten sich daraufhin eingestehen, dass auch Taylor Swift mit ihrem Reichtum ein riesiges kapitalistisches Konstrukt ist. Dies spiegelt sich für viele Fans bei «The Life of a Showgirl» auch in ihrer Musik wieder.

So macht sie Aussagen wie «Ich mag meine Freunde in Gucci-Gewändern» oder «Sie wollen Balenciaga-Sonnenbrillen, ich werde ihnen geben, was sie wollen». Für viele Swifties ist dies ein Schock, denn die Musikerin wurde seit ihrem ersten Album für ihre Bodenständigkeit gelobt. «Sie ist eben auch nur eine Milliardärin wie jede andere», sagt dazu ein TikTok-User.

Abgekupferte Musik

In ihrem neuen Album hat Taylor Swift einige Songs, die für Fans ganz klar von anderen Musikerinnen und Musikern abgekupfert sind. Einer davon ist der Titelsong «The Life of a Showgirl», der die gleiche Melodie und dieselben Akkorde wie der Song «Cool» von den Jonas Brothers hat.

Dies ist in der Popmusik für viele kein Problem, da Songs oft ähnlich wie bereits existierende klingen. Taylor Swift ist jedoch bekannt dafür, dass sie gerne einmal ihren Anwalt einschaltet, sobald ein Lied einem aus ihrem Repertoire ähnelt.

So hat sie beim Song «Deja Vu» von Olivia Rodrigo rückwirkende Songwriter-Anerkennung gefordert. Dies, nachdem Rodrigo sich am Anfang ihrer Karriere als grosser Swiftie geoutet hatte und auch öffentlich gesagt hatte, dass ihre Musik sie inspirierte. Der Song soll laut Swift Ähnlichkeiten mit ihrem Hit «Cruel Summer» haben. Rodrigo erkannte Swift daraufhin als Co-Autorin von «Deja Vu» an, was bedeutet, dass die Milliardärin ebenfalls einen grossen Batzen an dem Song verdient.

Olivia Rodrigo war lange Zeit ein grosser Taylor-Swift-Fan. Bild: Instagram/oliviarodrigo

Bereits damals sorgte die Anerkennungsforderung bei Olivia-Rodrigo-Fans für Stirnrunzeln. So sollen «Cruel Summer» und «Deja Vu» von Grund auf verschiedene Songs sein. Rodrigo bestätigte aber in einem «Rolling Stone»-Interview, dass es keinen Streit zwischen ihr und Swift gab. Seither hat sich Rodrigo aber nie wieder als Swiftie positioniert.

Travis Kelce

Seit 2023 sind Taylor Swift und der Football-Spieler Travis Kelce ein Paar. Ende August 2025 gaben sie nun ihre Verlobung bekannt. Bereits seit Beginn der Beziehung sind die Meinungen zu Kelce als Swifts Partner gespalten. Seit ihrem neuen Album sind sich aber viele Swifties einig: Travis Kelce ist nicht der Richtige für ihre Taylor. Sie geben ihm die Schuld, dass die Musik der Sängerin an Qualität verloren habe. «Sie musste ihre Lyrics so vereinfachen, dass auch Travis sie versteht», witzelt etwa ein Fan, während ein zweiter meint: «Travis Kelce ist die schlechteste Muse, die Taylor je hatte.»

So thematisiert die Milliardärin in ihrer Musik fast immer ihr Liebesleben. Während sie für ihren Ex-Freund Joe Alwyn Texte wie: «In meinen schlimmsten Zeiten sahst du das Beste in mir, ich werde dich für immer behalten» schrieb, klingen die Songs über Travis Kelce so: «Sein Mammutbaum ist nicht schwer zu erkennen. Seine Liebe war der Schlüssel, der meine Beine spreizte.»

Zudem ist auch immer wieder Travis Kelces politische Einstellung ein Thema. Während er nie wirklich bestätigte, ob er republikanisch oder demokratisch wählt, sind viele Fans überzeugt, dass er mit Donald Trump sympathisiert. Als der US-Präsident einmal an einem Football-Spiel des Sportlers anwesend war, meinte Kelce laut BBC, es sei «eine Ehre», ihn unter den Zuschauern zu haben. Einige von Kelces Freunden sind zudem Republikaner, mit denen Taylor Swift auch Zeit verbringt. Das zeigt ein Post vom «Bussin with the Boys»-Podcast:

Liberale Swifties kritisieren nun, dass Taylor Swifts politische Einstellung sich durch ihren Verlobten verändert – und ihrer Meinung nach verschlechtert – habe. Taylor Swift selbst hat sich jedoch bei den Wahlen 2024 für Kamala Harris ausgesprochen.