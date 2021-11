Zweite Staffel von Netflix-Hit «Squid Game» bestätigt

Es war der erfolgreichste Serienstart in der Geschichte des Streamingdienstes. Kein Wunder, dass Netflix «Squid Game» in die Verlängerung schickt. Der Showerfinder bestätigte nun die zweite Staffel.

Grund zur Freude für alle Fans des koreanischen Netflix-Thrillers «Squid Game»: Die Serie bekommt eine zweite Staffel, wie Showerfinder Hwang Dong-hyuk am Dienstag bestätigte. Es habe «so viel Druck, eine so hohe Nachfrage und so viel Liebe» für eine potenzielle Fortsetzung gegeben, erklärte der 50-Jährige der Nachrichtenagentur Associated Press, die ein Video des Gesprächs mit dem Serienmacher auf Twitter veröffentlichte. «Da habe ich fast das Gefühl, ihr lasst uns keine Wahl!», fügte er hinzu.

«Gi-hun wird zurückkommen»

Es werde «tatsächlich eine zweite Staffel geben», sagte Hwang Dong-hyuk weiter. «Sie ist gerade in meinem Kopf. Ich befinde mich im Planungsprozess.» Der Regisseur und Drehbuchautor des Streaming-Hits wollte noch keinen möglichen Starttermin von Staffel zwei nennen. Dafür sei es schlicht «zu früh». «Aber ich möchte Ihnen das hier versprechen: Gi-hun wird zurückkommen und er wird etwas für die Welt tun.»

Der Survivalthriller, in dem Hauptfigur Seong Gi-hun, gespielt von Lee Jung-jae, und andere verzweifelte Koreaner bei einer mörderischen Spielshow für den Hauptgewinn ihr Leben riskieren, brachte dem Streamingdienst angeblich fast eine Milliarde Dollar ein.

