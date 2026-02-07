recht sonnig10°
World Ski Awards: Das sind die besten Skigebiete der Welt

Val Thoren ist das beste Skigebiet
Val Thorens wurde bereits 2013 und 2020 zum besten Ski-Resort gekürt.Bild: Shutterstock

Das beste Skigebiet der Welt liegt nicht in der Schweiz

Wer Ski oder Snowboard fahren möchte, sollte sich vorab gut erkundigen, ob das Resort und Hotel auch geeignet sind. Bei der Wahl kann ein Blick auf die Bestenliste helfen.
07.02.2026, 14:3407.02.2026, 14:34
Jennifer Buchholz / t-online
Ein Artikel von
t-online

Val Thorens – diesen Namen sollten sich Ski- und Snowboard-Fans notieren. Denn dabei handelt es sich laut den «World Ski Awards» um das beste Resort der Welt. Und auch das weltbeste Ski-Boutique-Hotel 2025 liegt in Val Thorens, Frankreich. Es ist das «Hôtel Le Pashmina». Sieger in der Kategorie weltbestes Skihotel ist hingegen das «Stein Eriksen Lodge Deer Valley» in den USA.

Val Thorens

Val Thorens ist ein französischer Wintersportort in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Das Resort umfasst 68 Abfahrten und 140 Pistenkilometer. Val Thorens wurde bereits 2013 und 2020 zum besten Ski-Resort gekürt.

Die Wahl wird seit 13 Jahren von der World Luxury Media Group Limited GmbH durchgeführt. Stimmberechtigt sind sowohl Ski-Touristen als auch Mitglieder der Ski-Industrie. Wie viele Personen abgestimmt haben, wurde nicht mitgeteilt.

Mit dem Award will die Organisation Standards in der Skitourismusbranche verbessern, indem sie die Organisationen belohnen, die in ihrem Bereich führend sind, heisst es.

Hôtel Le Pashmina
Wurde als bestes Ski-Boutique-Hotel ausgezeichent: das «Hôtel Le Pashmina».Bild: Hotel Pashmina Le Refuge

Weitere Gewinner

Wer nicht nach Frankreich in den Ski-Urlaub fahren möchte, findet auch in Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz ausgezeichnete Resorts und Hotels. Dies sind.

Deutschland

  • bestes Ski-Resort in Deutschland: Oberstorf
  • bestes Skihotel in Deutschland: Dorint Sporthotel Garmisch-Partenkirchen

Italien

  • bestes Ski-Ressort in Italien: 3 Zinnen Dolomites
  • bestes Ski-Hotel in Italien: Hotel Sassongher

Österreich

  • bestes Ski-Resort in Österreich: Kitzbühl
  • bestes Skihotel in Österreich: Schlosshotel Kitzbühl

Schweiz

Verbier Skigebiet Schweiz
Auch Verbier wurde ausgezeichnet.Bild: Shutterstock
  • bestes Ski-Resort in der Schweiz: Verbier
  • bestes Skihotel in der Schweiz: W Verbier

Tschechien

  • bestes Ski-Ressort in Tschechien: SkiResort ČERNÁ HORA – PEC
  • bestes Ski-Hotel in Tschechien: Harmony Hotel Špindlerův Mlýn

