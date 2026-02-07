Das beste Skigebiet der Welt liegt nicht in der Schweiz
Val Thorens – diesen Namen sollten sich Ski- und Snowboard-Fans notieren. Denn dabei handelt es sich laut den «World Ski Awards» um das beste Resort der Welt. Und auch das weltbeste Ski-Boutique-Hotel 2025 liegt in Val Thorens, Frankreich. Es ist das «Hôtel Le Pashmina». Sieger in der Kategorie weltbestes Skihotel ist hingegen das «Stein Eriksen Lodge Deer Valley» in den USA.
Val Thorens
Val Thorens ist ein französischer Wintersportort in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Das Resort umfasst 68 Abfahrten und 140 Pistenkilometer. Val Thorens wurde bereits 2013 und 2020 zum besten Ski-Resort gekürt.
Die Wahl wird seit 13 Jahren von der World Luxury Media Group Limited GmbH durchgeführt. Stimmberechtigt sind sowohl Ski-Touristen als auch Mitglieder der Ski-Industrie. Wie viele Personen abgestimmt haben, wurde nicht mitgeteilt.
Mit dem Award will die Organisation Standards in der Skitourismusbranche verbessern, indem sie die Organisationen belohnen, die in ihrem Bereich führend sind, heisst es.
Weitere Gewinner
Wer nicht nach Frankreich in den Ski-Urlaub fahren möchte, findet auch in Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz ausgezeichnete Resorts und Hotels. Dies sind.
Deutschland
- bestes Ski-Resort in Deutschland: Oberstorf
- bestes Skihotel in Deutschland: Dorint Sporthotel Garmisch-Partenkirchen
Italien
- bestes Ski-Ressort in Italien: 3 Zinnen Dolomites
- bestes Ski-Hotel in Italien: Hotel Sassongher
Österreich
- bestes Ski-Resort in Österreich: Kitzbühl
- bestes Skihotel in Österreich: Schlosshotel Kitzbühl
Schweiz
- bestes Ski-Resort in der Schweiz: Verbier
- bestes Skihotel in der Schweiz: W Verbier
Tschechien
- bestes Ski-Ressort in Tschechien: SkiResort ČERNÁ HORA – PEC
- bestes Ski-Hotel in Tschechien: Harmony Hotel Špindlerův Mlýn