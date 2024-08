Tom Cruise springt in Paris vom Dach – um sich die Olympia-Fahne zu schnappen. Bild: keystone

«Angegriffen»: Zuschauerin küsst Tom Cruise nach Stunt bei Olympia-Abschlussfeier

Jennifer Ullrich / watson.de

Schon die Eröffnungszeremonie zu den Olympischen Spielen 2024 hatte für Staunen gesorgt. Während Céline Dion die Massen vor den TV-Geräten begeisterte, gab es an anderen Acts Kritik. So erinnerte eine Einlage an da Vincis Gemälde «Das letzte Abendmahl», was die katholische Kirche auf den Plan rief. Der Grund: Die vermeintlichen Apostel wurden von Dragqueens verkörpert.

Zumindest in Sachen Star-Power stand die Abschlussfeier am 11. August dem Auftakt in nichts nach, für das musikalische Programm sorgten Snoop Dogg, Billie Eilish und die Red Hot Chili Peppers.

Die Flagge landete am Ende in Los Angeles, denn in der US-Metropole werden 2028 die nächsten Olympischen Spiele stattfinden. Niemand Geringeres als Tom Cruise liess es sich nicht nehmen, zur Feier des Tages einen spektakulären Stunt zu performen. Kurz darauf sorgte eine Zuschauerin für einen Moment, der jetzt auf Social Media viral geht.

Olympia 2024: Tom Cruise springt vom Dach des Stade de France

Tom Cruise ist dafür bekannt, die meisten seiner Film-Stunts selbst zu machen. In Paris stellte er seinen Mut wieder einmal unter Beweis. Nachdem es in den Tagen zuvor schon Gerüchte rund um einen möglichen Stunt des Superstars gegeben hatte, sprang er tatsächlich, gesichert durch ein Seil, vom Dach des Stade de France.

Im Anschluss düste der 62-Jährige auf einem Motorrad davon, am Fahrzeug montiert war die Olympia-Flagge. Es folgte ein Einspieler, der zeigte, wie die Flagge in die USA fliegt und dann beim berühmten Hollywood-Logo in den Bergen von Los Angeles auftaucht.

Nach dem Sprung das Bad in der Menge: Dann wird der US-Schauspieler mehrfach von einer Frau geküsst. Bild: keystone

Bevor er davon fuhr, suchte Tom Cruise für einige Sekunden noch das Bad in der Menge. Bei der Gelegenheit fiel eine Frau auf, die sich keineswegs zurückhielt und die Nähe des Schauspielers suchte. Bei Social Media wird sie dafür kritisiert.

Zuschauerin küsst Tom Cruise überschwänglich

Tom Cruise klatschte Menschen aus dem Publikum ab, die für ihn eine Gasse bildeten. Eine Absperrung gab es nicht. Eine Frau mit weissem Shirt und mit Smartphone in der Hand legte plötzlich ihren Arm und ihn, zog den Star an sich und küsste ihn gleich zweimal auf die Wange.

Die Reaktionen darauf fallen geteilt aus. Eine Zuschauerin ist offensichtlich belustigt und schreibt auf X: «Wie die Lady im internationalen TV einfach beinahe mit Tom Cruise rummacht.» Andere wiederum finden die Szene eher fragwürdig. So ist ebenfalls zu lesen:

«Man packt und küsst keine Person so. Schon gar nicht eine Person, die man überhaupt nicht kennt. Und dann auch noch zweimal. Es ist sehr unhöflich, sich auf diese Weise aufzudrängen.» User auf X

Eine andere Userin meint auf der Plattform: «Wäre es ein Mann, der so etwas einer Frau antut, würde das nicht geduldet werden.» Eine weitere Person urteilt sogar mit Blick auf Tom Cruise: «Er wurde total angegriffen!»

Der Schauspieler jedenfalls gab sich souverän und lief einfach weiter. Kurz darauf wurde ihm auch schon die Flagge überreicht und machte sich auf den Weg.