Spanien verzeichnet im Sommer 2025 neuen Touristen Rekord

Spanien verzeichnet im Sommer 2025 neuen Touristen-Rekord

02.10.2025, 13:5502.10.2025, 13:55

So viele Menschen wie nie haben in diesem Sommer ihre Ferien in Spanien gemacht. Das Nationale Statistik-Institut verzeichnete im Juli und August 22,3 Millionen ausländische Touristen, wie es am Donnerstag mitteilte.

Pilgrims and tourists walk in Santiago de Compostela downtown, northwestern Spain, Thursday, Aug. 21, 2025. (AP Photo/Lalo Villar) Spain Santiago Overtourism
Bisher besuchten im Jahr 2025 fast 66, 8 Millionen Touristen Spanien.Bild: keystone

Der bisherige Rekord lag bei 21,8 Millionen und stammte aus dem Vorjahr. Die meisten Besucher kommen demnach aus Grossbritannien, Frankreich und Deutschland.

Für August meldete das Statistikamt einen Anstieg der Besucherzahl um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Juli hatte es einen Anstieg um 1,6 Prozent gegeben. In den ersten acht Monaten des Jahres besuchten fast 66,8 Millionen ausländische Touristen Spanien – ein weiterer Rekord, der die entsprechende Zahl des Vorjahres um 3,9 Prozent übertraf.

Der Tourismus ist einer der wichtigsten Sektoren in Spanien, dessen Wirtschaft auch im internationalen Vergleich zuletzt stark zugelegt hatten. In beliebten Reisezielen wie Barcelona, der südlichen Küstenstadt Málaga oder auf den Balearen und Kanaren kommt es jedoch zunehmend zu Protesten gegen Übertourismus. (sda/afp)

