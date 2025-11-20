wechselnd bewölkt
Betty Bossi: Globi und Betty Bossi Kochbuch

Auch Globi reitet auf der aktuellen «Hallo Betty»-Welle mit

20.11.2025, 13:4320.11.2025, 13:43

Pünktlich zum Start des Films «Hallo Betty» setzt der bekannte Kinderbuch-Papagei Globi die Kochmütze auf. Zusammen mit dem Globi Verlag hat das Betty-Bossi-Unternehmen ein Kochbuch für Kinder veröffentlicht.

Betty Bossi Globi Kochbuch
Betty präsentiert am Ende des Buches das als «schwierig» eingestufte Rezept eines Globi-Kuchens.Screenshot: betty bossi

Das Kochbuch «Globi und Betty Bossy» vereint 45 Rezepte, die Kinder ab vier Jahren zum Kochen oder zumindest zum Mitkochen animieren sollen. Mit aufgeführt ist unter anderem eine Salatversion des legendären Riz-Casimir-Rezepts, während der Toast Hawaii zum simplen Schinken-Chäs-Toast zurückgestuft wurde.

«Hallo Betty», Regie Pierre Monnard, mit Sarah Spale, 2025
Betty im Schweizer Kinofilm «Hallo Betty».Bild: Ascot Elite Entertainment

Durch das Kochbuch führt neben der bekannten Kinderbuchfigur eine Comic-Version der Schauspielerin Sarah Spale, die im Film «Hallo Betty» die Erfinderin von Betty Bossi, Emmi Creola, verkörpert. Sie präsentiert am Ende des Buches das als «schwierig» eingestufte Rezept eines Globi-Kuchens, das vor allem beim Dekorieren mit Lebensmittelfarbe doch einiges an Fingerfertigkeit abverlangt.

Globi Verlag und Betty Bossi: «Globi und Betty Bossi – kochen & backen». 39.90 Franken. (sda)

Themen
Die Kinderbuchfigur Globi wird 1932 geschaffen. Die Idee zur blauen, papageienähnlichen Lausbubengestalt mit den karierten Hosen liefert Globus-Werbeleiter Ignatius Karl Schiele, gezeichnet wird sie von Illustrator Robert Lips.
quelle: globi verlag, zürich
