Rauchlachs, Pommes-Frites, Vogelspinne (!) ... diese crazy Wodka-Sorten gibt's wirklich

Wodka ist quasi der Tofu der Spirituosenwelt. Er nimmt das Geschmacksprofil dessen an, mit dem er gemischt wird. Diese Eigenschaft treibt mitunter spezielle Blüten. Limetten- oder Vanille-Wodka sind inzwischen sattsam bekannt. Doch wetten, dass ihr niemals auf eine der folgenden Geschmacksrichtungen gekommen wärt?

Alle diese Wodka-Geschmacksrichtungen existieren (oder existierten) tatsächlich. Bitte sehr:

Dutch Caramel

Okay, wir fangen eher dezent an.

Van Gogh Vodka, Tilburg, Niederlande.



Wasabi

Quasi ein Beiprodukt der grössten Wasabifarm Polens.

Wasabi Farm Poland, Jedlnia Letnisko, Polen.

Skorpion

Bild: skorppio-vodka.com

«Skorppio besteht aus fünffach destilliertem, 100 Prozent reinem Getreidewodka mit sauberen, pestizidfreien Skorpionen von der Skorpion-Farm. Ihr Gift wurde entfernt – sie sind bereit, genossen zu werden.» Ergo, ja, man kann den eingelegten Arachniden essen. Na? Wer hat Lust?

Skorppio Vodka, England.



Schlagrahm

Bild: obriensliquor.com

... Weil Schlagrahm ohne Alkohol nur für Weicheier ist. Oder so ähnlich.

Pinnacle Vodka, Frankfort, KY, USA.



Crinkle- und Curly-Fries

Bild: arbysvodka.com

Wodka mit Pommes-Frites-Geschmack! Endlich! Und zwar nicht irgendwelche Pommes, nönö. Spezifisch schmecken diese nur in limitierter Auflage erhältlichen Wodken Wodkas nach Crinkle Fries (die mit den Zacken) und Curly Fries (die spiralförmigen). Hersteller Arby's, eine auf Sandwiches spezialisierte Fastfood-Kette, ist überzeugt, dass diese Geschmacksrichtungen munden, schliesslich wird als Basis reinen Kartoffelwodka verwendet (die meisten Wodkas sind aus destilliertem Getreide).

Arby's Vodka, Atlanta, GA, USA.



Peanut Butter & Jelly

Wie man es hinbekommt, einen Wodka spezifisch nach einem Erdnussbutter-Himbeergelee-Sandwich schmecken zu lassen, ist uns schleierhaft. Jedenfalls brachten die niederländische Wodkamarke Van Gogh dies offenbar zustande. Das Foto zeigt übrigens einen PB & J Martini, bei dem ebendieser Wodka mit einem Schuss Bailey’s gemixt wird.

Van Gogh Wodka, Tilburg, Niederlande.



Bursting Bubblegum

Bild: bainsliquor.com.au

Sicherlich der hübscheste aller hier aufgelisteten Wodkas, bekommt er doch durch Schütteln jenen trüben Glitzereffekt. Zudem: «Er wird deine Geschmacksknospen mit Bubblegum-Geschmack zum Platzen bringen!» Und wer nun meint, dies sei die crazigste Geschmacksrichtung dieser crazy Australier, dem möge gesagt sein, dass die Hersteller auch noch einen Magical Fairy Floss Unicorn Vodka im Angebot haben.

East Coast Distillers, New South Wales, Australien.

«Meine grosse Essiggurke»

Bild: mybigpicklevodka.com

Hey, so heisst dieser Wodka nun mal. Und er soll tatsächlich nach Essiggurke schmecken, was ... sich eigentlich ganz lecker anhört. Der Werbeclaim: «Dill with it!»

My Big Pickle Vodka, Manor, TX, USA.

Tabak

Bild: ivanabitch.com

Einige von euch rauchen, gewiss. Je Lust verspürt, eine Zigarette zu … essen? Oder zu trinken? Die US-Wodkamarke Ivanabitch (doch, im Ernst, so hiess die) bot tatsächlich mal Tabakwodka an. Die Firma scheint es aber nicht mehr zu geben.

Bratspeck

Okay, hier sind wir dabei. Ein Wodka mit Bratspeck-Geschmack? Ja, gerne! Besonders, wie im Bild, für ein Bloody Mary dürfte sich dieser Geschmack als Sieger entpuppen.

Good George Brewing Co., Hamilton, Neuseeland.

Kellogg's Froot Loops

Bild: shakebakeandparty.wordpress

«Schade, gibt’s meine Lieblings-Frühstückszerealien nicht mit Alkohol» ... said no person ever. Trotzdem bietet die US-Spirituosenmarke Three Olives ein Wodka an, das nach den beliebten Froot Loops schmeckt. Bloss, dürfen sie es nicht so nennen (wohl aus Copyright-Gründen), weshalb ihr Produkt lediglich Loopy genannt wird. Aber hey, anders als das Kelloggs-Original, hat Loopy Wodka «all natural flavors», «zero sugar» und ist zudem noch «gluten free». Hört sich gesünder an als die Zuckerbomben-Frühstücksflocken.

Three Olives Vodka, Jersey City, NJ, USA.

Rauchlachs

Bild: instagram

Na, welchen Geschmack bietet eine Destillerie aus Alaska wohl an? Loooogisch: Rauchlachs!

Alaska Distillery, Wasilla, AK, USA.



Frisch geschnittener Rasen

Bild: instagram

Okay, kein Witz: es gab mal diese eine Tochterfirma des Wodka-Riesen Wyborowa, Oddka hiess die (ja, «odd» = «merkwürdig», haha). Und die stellte einen Wodka aus «freshly cut grass» her. Doch das ist nicht einmal die erstaunlichste Geschmacksvariante der Marke. Seht mal:

Elektrizität (nein, wirklich!)

Bild: oddka

Nein, das haben wir jetzt nicht erfunden. «Haben Sie sich jemals gefragt, wie ein Blitzschlag schmeckt?», fragte der Hersteller in der Produktbeschreibung. Wie genau die Damen und Herren von Oddka diesen Schnapps herstellten, bleibt ein Geheimnis. Laut den zahlreichen Geschmackstests des Internets, lässt sich ein Shot Electricity Vodka mit «ein Stück Stahlwolle abzulecken» vergleichen.

Tomaten

Bild: spiritueux-iberville.com

Derweil, in Kanada – genauer in Québec – setzt man auf nachvollziehbarere Geschmacksnoten. «Pomodoro wird dich mit seinem Tomatengeschmack und seinen subtilen Basilikumnoten verzaubern. Probier ihn pur auf Eis, in Bloody Ceasars oder Dirty Martinis.» Hmm, jetzt haben wir auch ein wenig Lust darauf.

Les Spiritueux Iberville, Montreal, QC, Kanada.



Rosé-Wein

Bild: threeolives.com

Wodka, das nach Wein schmeckt. Oder: Wodka mit einer Identitätskrise. Three Olives aus New Jersey schlagen wieder zu. Diesmal nicht mit Frühstückszerealien, sondern «mit einer klassisch französischen, demi-sec Geschmacksnote». «Rosé keeps it classy (even when you don’t).» Okay, aber weshalb nicht gleich einen Rosé trinken?

Three Olives Vodka, Jersey City, NJ, USA.



Popcorn. Und Waffeln!

Bild: burkedist.com

Destilliert in der New Yorker Prohibition Distillery, liefert die Marke Georgi die Antwort auf zwei Fragen, die wohl nie gestellt wurden, nämlich: «Welche Spirituose trinke ich beim Kinofilm Schauen?», und «Was tun, wenn ich mein Frühstück in alkoholischer Form will?»

Georgi Vodka, New York, NY, USA.

Donut mit Zuckerguss

Von 360 Vodka, die sich die «erste ököfreundliche Wodka-Marke der Welt» rühmt, kommt der Glazed Donut Flavored Vodka. Schmeckt, als würdest du einen Donut ... trinken?

360 Vodka, Weston, MO, USA.

100'000-Scoville-Naga-Chili

Bild: amazon

Wie die Etikette vermuten lässt, ist dies ein Wodka für nur die allerhärtesten «Siecher» unter euch. Naga-Chilis stammen aus Nordostindien und Bangladesh und gehören zu den schärfsten Chilisorten der Welt. Wenn du also Lust hast, betrunken zu werden, während du dir die Zunge verbrennst, dann bist du hier an der richtigen Adresse. Ach ja, es gibt ihn auch in der 250'000-Scoville- und 500'000-Scoville-Variante. Prost!

Naga Chili Vodka, Crowborough, England.



Und zum Schluss noch dies:

Vogelspinne (und andere Spinnenarten)

Bild: thailandunique.com

Würdest du eine Spinne essen? Wohl kaum (ausser du machst bei dieser dämlichen «Ich bin ein Star»-Dschungelshow mit). Steckt man aber so was in eine Flasche und füllt sie mit Hochprozentigem auf, lässt sich das schnell als «lokale Delikatesse» an willigen Kampftrinker-Touristen verkaufen. Tatsache ist, es gibt ein lukratives Online-Angebot, bei dem Viecher-Spirituosen der absolute Renner sind. Lebensmittelhersteller Thailand Unique, etwa, der sich auf essbare Insekten spezialisiert hat, bietet gleich zwei spider vodkas an: einmal mit einer Riesenkrabbenspinne (huntsman spider), einmal mit einer Vogelspinne. Weiter im Angebot wären noch Tausendfüssler- und Skorpion-Wodkas.

Thailand Unique, Udon Thani, Thailand.