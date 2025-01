Bild: youtube/robert greeley

Mag ja fein sein ... aber NERVIG zum Essen

Jener kanadische Hockey-Influencer, der sich da am Spengler-Cup an einer Stangenfondue verbeisst, gab zu denken:

Stangenfondue?

Stangen. Fondue. WTF?

Okay ... eigentlich hört sich Stangenfondue ja ganz fein an. Und wenn man im Stehen essen muss, erscheint die Idee, ein Schweizer Hotdog-Brötchen als Käse-Behälter zu verwenden, einleuchtend. Zumindest in der Theorie.

In der Praxis:

Bild: youtube

Bloss: Flüssiger, heisser Käse schiesst aus dem Brot beim Hineinbeissen. Wie ... wie zum Geier, soll man so was essen, ohne eine Sauerei zu veranstalten?

Und prompt kommt uns in den Sinn, dass da noch etliche Esswaren sind, die an sich fein wären, doch beim Essen NUR NOCH NERVEN. Etwa ...

Bruschetta

Bild: Shutterstock

Vom Geschmack her super – aber: Konntest du auch nur ein Mal einen Biss nehmen, ohne dass dir alle Tomatenstückli herunterfallen?

Cremeschnitte

So eine Cremeschnitte sieht nicht nur mega fein aus, sie ist es auch. Nun ... Tisch-Knigge würde diktieren, dass sie nur mit Gabel gegessen werden sollte. Good luck with that. Und auch mit Messer und Gabel sieht es auf deinem Teller nach einem Massaker aus. Mit der Hand essen? Bruahahahahahaha!

Jene riesigen Fackelspiesse von Streetfood-Festivals

Bild: facebook

Hier lassen wir Kollege Adrian Bürgler zu Wort kommen:

«Sie tropfen konstant. Das Fleisch ist meist nicht zart genug, um es einfach vom Spiess zu bringen. Die einzige Option ist es, das Fleisch mit den Zähnen vom riesigen Holzspiess zu reissen und zu schauen, dass du dir selbst nicht ein Auge ausstichst und nicht überall Fett hinspritzt.»

Eigentlich jeder Döner

Bild: Shutterstock

Es kommt einfach nie gut. Vollgefüllt und mit viel Sauce ist fein, gewiss. Gibt aber immer eine Sauerei.

Hard-Shell Tacos

Bild: reddit

Weshalb existiert so was überhaupt? Der Sinn der (weichen!) Tortilla beim Taco ist, dass die Tortilla um die Füllung herum gefaltet und gäbig mit der Hand gegessen werden kann. Okay, du liebst das Knusprige der gebratenen Hard-Shells? Dann liebst du es hoffentlich auch, dir die Krümel und Füllung von der Kleidung zu bürsten.

All jene Gourmet-Hamburger, die gefühlt mindestens 4-stöckig sind

Bild: reddit

Nicht einmal Steven Tyler von Aerosmith kann so was essen.

Jene hübschen, ach-so-instagrammable Hotdogs mit den vielen Toppings

Bild: Shutterstock

Sauce über die Finger, Toppings am Boden. Mit etwas Pech fliegt noch die Wurst selbst raus.

Und wenn wir bei Instagram-Food sind, dann darf nicht vergessen werden:

Loaded shakes

Bild: la-crepe-og.business

Die most instagrammable aller instagrammable foods – und damit die weitaus am nervigsten. Nicht genug damit, dass diese Bastelstunde-Kreationen kaum gegessen werden können, ohne sie dabei zu demolieren und den Tisch in ein Katastrophensperrgebiet zu verwandeln, nein, sie sind auch noch ein übelster Auswuchs von Food-Waste, denn niemand, schlicht niemand (und glaubt mir, ich kenne einige, die's versucht haben), schafft es, so was fertig zu essen.

Okay, aber jene übertrieben garnierten Bloody Marys mag ich eben schonogern.

Bild: obi/watson

Jap, die Garnitur besteht hier aus einer Selleriestange, einem gebratenen Speckstreifen, etwas Chilisalz am Gläserrand und EINEM VERDAMMTEN PULLED PORK BURGER!! Eigentlich wollte ich nur einen Drink. Ich bekam eine Mahlzeit. I love it.