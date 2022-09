Und NUN: 16 absolut absurde Milkshakes aus den USA

Oder vielleicht auch ein Disclaimer ... jedenfalls muss konstatiert werden, dass man doch seeehr geteilter Meinung über solche loaded shakes ist. Ja, sind sie hübsch und werden mit viel Liebe hergestellt. Es steckt viel Kreativität dahinter, und das Resultat macht schlicht Spass. Essen – vor allem Ausgehen und Essen unter Freunden – soll doch vor allem Spass machen. Andererseits ist der Food Waste bei solchen Dingen immens. Niemand, schlicht niemand (und glaubt mir, ich kenne einige, die's versucht haben), schafft es, so was fertig zu essen. Man wird den Verdacht nicht los, dass solche Shakes eher dazu dienen, fotografiert und auf Social Media gestellt zu werden, als gegessen zu werden. What a time to be alive.

Erfunden anno 1922 in Chicago, als ein gewisser Ivar «Pop» Coulson auf die Idee kam, Milch, Schokolade, Malz und Glace zu einem Getränk zu mischen, ist der Milkshake heute eine Ikone der US-amerikanischen Kulinarik. Und zu letzterer gehört freilich, dass gerne auch überschwänglich kondimentiert werden darf. USA, halt. Bigger is better.

Ryan Murphy und Ian Brennan, die beiden Schöpfer von der Serie «Dahmer», nehmen sich des kannibalistischen Serienmörders Jeffrey Dahmer an. Eine eisige und verstörende Erzählung.

1991 in Milwaukee, USA: Ein schmutziger Typ mit Brille macht in einer Schwulenbar in der Nähe seines Hauses Jagd auf sein nächstes Opfer. Er hat es auf Tracy, einen jungen Afroamerikaner abgesehen und behauptet, er sei Fotograf. Die Vorgehensweise ist zwar nicht sehr durchdacht, aber trotzdem erfolgreich. Denn so gelingt es ihm, Männer in sein Haus zu locken – in seine Höhle des Schreckens.