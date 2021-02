Benzin für deine Albträume! 23 absolut unheimliche Bilder aus der Natur

Leben

Spass

23 unheimliche, faszinierende Bilder aus der Tierwelt und der Natur



Benzin fĂŒr deine AlbtrĂ€ume! 23 absolut unheimliche Bilder aus der Natur

Wir haben nur eine Mutter Erde. Klar, wunderschön und alles. Aber sie hat es in Sachen Gnadenlosigkeit faustdick hinter den Ohren.

So ein Spaziergang im Wald lĂŒftet ja bekanntlich den Geist und erfĂŒllt das Herz. Die Natur mit ihrer wunderschön komplexen GemĂ€chlichkeit strahlt Ruhe und Reinheit aus. Einverstanden. Doch sie kann auch anders. Ganz anders sogar.

Dass wir das nicht immer auf den ersten Blick sehen und uns dessen gewahr sind, ist eigentlich ganz gut. Doch zu wissen, wie unheimlich, wild und gnadenlos die Natur sein kann, ist eben doch auch irgendwie biz spannend. Oder warum hast du sonst auf den Artikel geklickt? Viel Spass und schöne TrÀume heut' Nacht.

Es begrĂŒsst uns ein BockkĂ€fer, direkt aus dem Departement fĂŒr Tiere, die zum GlĂŒck nicht mannshoch sind.

Wir alle am Monatmorgen:

FĂŒr die, die's interessiert: Es handelt sich hierbei um einen Teleskopfisch. Sie sind im Pazifik, im Atlantik und im Indischen Ozean zu finden und leben in einer Tiefe von 500-3000 Metern.

Arachnophobiker dĂŒrften ob dieser Bilder gleichermassen entzĂŒckt und angeekelt sein:

Hier hingegen nur angeekelt – aber he, dafĂŒr gibt es bestimmt eine Mietzinsreduktion!

Wie man so schön sagt: Es gibt noch andere Fische im Meer. Vor allem grössere.

Die Natur nimmt sich nur, was ihr zusteht. Plus deine Grillzange.

Buffet-Catering, die submarine Edition:

Hierbei handelt es sich um den fachgerechten Abbau eines Thunfisch-Kadavers.

Und plötzlich scheinen die griechischen Fabelwesen gar nicht mal mehr so kreativ ....

Offenbar ist es bei Plattfischen so, dass sie mit Augen auf beiden Seiten schlĂŒpfen. Das Auge auf der spĂ€teren Unterseite wandert erst gemĂ€chlich auf die Oberseite, wo es dann auch bleibt. Bei diesem Bild handelt es sich um eine Flunder, deren Entwicklung scheinbar noch nicht abgeschlossen ist.

Klar, Krokodile haben etwas unheimliches. Wenn sie aber so verspeist werden, sind plötzlich nicht mehr sie die Gruseligen ...

Och, dieser Blutegel hat wohl etwas kalt und sucht die NĂ€he des Lobsters 😍

Nein, kein mystisches Wesen der Unterwelt, sondern «nur» ein Schnabeltier-Skelett:

Lieber wieder zurĂŒck zu unseren kleinen Freunden, den Spinnen!

Wobei klein eher relativ ist. Lol.

Dies ist eine Goliath Vogelspinne. Sie gilt als die grösste bekannte Spinne, was die Masse betrifft.

Dass etwas passieren wird, ist ja klar. Was aber passiert, ist doch unangenehmer als angenommen.

Coole Haar- Oh. Egal.

So, Penis-Zeit!

Der Penis des Tapirs ist nicht nur verhĂ€ltnismĂ€ssig gross, sondern auch reichlich ausgeklĂŒgelt. Das Penisende ist nĂ€mlich so konfiguriert, dass er sich in im Genitaltrakt des Weibchens festmachen kann. Somit können sich Tapire auch unter Wasser paaren. ZusĂ€tzlich stellt das MĂ€nnchen so sicher, dass das Weibchen ihm nicht entwischen kann.

Meine persönliche Lieblingskategorie in Sachen Creepy Nature: ParasitÀre Wesen. Die sehen zum Beispiel so aus:

Die Eier der parasitĂ€ren Wespe Cotesia congregata werden auf Raupen gelegt. Nach dem SchlĂŒpfen fressen sich die Larven genĂŒsslich durch die zu Beginn noch lebende Raupe. Das Schöne ist das Perfide daran: Beim Legen der Eier wird dem Wirt zusĂ€tzlich ein Gift injiziert, welches seine AbwehrkrĂ€fte lahmlegt. Hach, schöne Natur!

Schlangeparty, anyone?

Dass unsere Welt auch schlimmer sein könnte, beweist dieser prÀhistorische Arachnid, der in Bernstein konserviert wurde:

Und jetzt alle: WIR WERDEN NICHT VON DIESER SCHLANGE TRÄUMEN.

Der GrĂŒne Hundskopfschlinger (schon der Name ...) ist im Amazonasbecken in SĂŒdamerika beheimatet. Aber he, immerhin ist sie nicht giftig.

Disclaimer: Dieses Gif ist womöglich etwas vom Unbehaglichsten, was du in letzter Zeit geschaut hast. Schauen auf eigene Gefahr.

Ich denke, dieser Blutegel hĂ€tte das Fassungsvermögen, meinen ganzen Körper leer zu saugen. Uuuuuuund ... Kopfkino! ÂŻ\_(ツ)_/ÂŻ

Zum Schluss noch ein sĂŒsser Doggo!

Es wird davon ausgegangen, dass der Hund ein Tier den Baum hinaufgejagt hat, in den Baum gefallen ist und dort festgesteckt blieb.

TschĂŒss!

Bild: reddit

Bonus

Und wenn es mal so aussieht, als wĂŒrde ein Riesenhummer die Welt heimsuchen, so wissen wir, dass es der Natur zuzutrauen wĂ€re ...

Und sonst halt ein anderes Tier ...

