Move on up

Move on up

«Kassensturz»: Schädliche PFAS-Chemikalien in frisch gefangenem Schweizer Fisch

Die SRF-Sendung «Kassensturz», die am Dienstagabend ausgestrahlt wurde, drehte sich um die sogenannten «ewigen Chemikalien» oder PFAS (per- und polyfluorierte Alkylverbindungen). Dabei untersuchte das Team vom «Kassensturz», ob und in welchen Mengen die potenziell gesundheitsschädigenden Chemikalien in einheimischem Fisch zu finden sind. Die Antwort: fast überall und nicht nur in geringen Mengen.