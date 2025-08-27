wechselnd bewölkt17°
Ukraine

Woody Allen nach Auftritt bei Moskauer Filmfestival in der Kritik

FILE - Director Woody Allen poses for photographers upon arrival for the premiere of the film &quot;Coup de Chance&quot; during the 80th edition of the Venice Film Festival in Venice, Italy, Sept. 4, ...
US-Filmregisseur Woody Allen.Bild: keystone

Woody Allen nach Auftritt bei Moskauer Filmfestival in der Kritik: «Eine Schande»

27.08.2025, 07:3927.08.2025, 07:39
US-Filmregisseur Woody Allen hat seinen Auftritt beim Moskauer Filmfestival gegen Kritik aus der Ukraine verteidigt. «Was den Konflikt in der Ukraine angeht, bin ich der festen Überzeugung, dass (Russlands Präsident) Wladimir Putin völlig im Unrecht ist», sagte der 89-Jährige dem Sender CNN. Der Krieg, den Putin in der Ukraine begonnen habe, sei «entsetzlich». «Aber ganz gleich, was Politiker getan haben – ich habe nicht das Gefühl, dass es jemals hilfreich ist, den künstlerischen Dialog abzubrechen.»

Allen war am vergangenen Wochenende im Rahmen des Moskauer Filmfestivals zugeschaltet worden, um einen Vortrag zu halten. Die Veranstaltung wurde vom kremlnahen Regisseur und Schauspieler Fjodor Bondartschuk moderiert. Wegen seiner Unterstützung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist Bondartschuk Ziel westlicher Sanktionen.

Das ukrainische Aussenministerium hatte Allens Auftritt scharf kritisiert. «Das ist eine Schande und eine Beleidigung für die Opfer unter ukrainischen Schauspielern und Filmschaffenden, die durch russische Kriegsverbrecher getötet oder verletzt wurden», hiess es. Allen habe bewusst die Augen vor den «Gräueltaten» verschlossen, die Russland seit 2014 täglich in der Ukraine verübe. Die Kultur dürfe nicht für die «Reinwaschung» von Verbrechen oder als «Propagandainstrument» dienen. (sda/dpa)

Mehr zum Krieg in der Ukraine:
