Die Troposphäre hat sich laut einer Studie ausgedehnt

Mehr «Leben»

Der Klimawandel hinterlässt auch in der Atmosphäre deutliche Spuren: Die Troposphäre, also die Luftschicht, in der das Wetter entsteht, hat sich in den vergangenen 20 Jahren um bis zu 500 Meter nach oben hin ausgedehnt.

Die Troposphäre ist jene atmosphärische Schicht, die die Erdoberfläche direkt umgibt. Bild: iStockphoto

Am stärksten ist die Zunahme in den mittleren Breiten der Nordhalbkugel. Das haben Forschende des Wegener Center der österreichischen Universität Graz festgestellt. Die Erkenntnisse wurden im Forschungsjournal «Atmospheric Chemistry and Physics» publiziert.

Die Troposphäre ist jene atmosphärische Schicht, die die Erdoberfläche direkt umgibt. Sie reicht bis zur Tropopause, die wiederum von der Stratosphäre abgelöst wird, die die Erde ab einer Höhe von rund acht Kilometern umhüllt. Die Tropopause liegt in einer Höhe von acht bis 17 Kilometern über der Erdoberfläche, wobei der Abstand zum Boden nicht überall gleich ist – über den Tropen ist er am grössten und über den Polen am geringsten.

Tropopause unter Beobachtung

Das Grazer Forscherteam hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten nun allerdings strukturelle Veränderungen festgestellt: «In den vergangenen 23 Jahren ist die Tropopause – je nach Region – um 100 bis fast 500 Meter gestiegen», erläuterte Florian Ladstädter. Die Forschungsgruppe vermutet, dass das im Zusammenhang mit Veränderungen des Wettergeschehens auf der Erde steht.

Ein Anstieg der Tropopause kann laut den Forschenden entweder durch eine Erwärmung der oberen Troposphäre verursacht werden, oder durch eine Abkühlung in der unteren Stratosphäre.

Am stärksten sei die Verschiebung in den mittleren Breiten der Nordhalbkugel unserer Erde ausgefallen. Dort vor allem im Bereich Asien und signifikant im Herbst und Winter. Besonders auffällig sei die Entwicklung der vergangenen Jahre, in denen sich die «Wetterschicht» über den Tropen ungewöhnlich stark erwärmt habe, führte Ladstädter aus. (sda/apa)