trüb und nass
DE | FR
burger
Leben
Natur

Troposphäre hat sich laut einer Studie ausgedehnt

Die Troposphäre hat sich laut einer Studie ausgedehnt

24.11.2025, 14:2224.11.2025, 14:22

Der Klimawandel hinterlässt auch in der Atmosphäre deutliche Spuren: Die Troposphäre, also die Luftschicht, in der das Wetter entsteht, hat sich in den vergangenen 20 Jahren um bis zu 500 Meter nach oben hin ausgedehnt.

&quot;Aerial view of Planet Earth with clouds, horizon and little bit of space, make feelings of being in heaven. Dramatic clouds and orange sunlight all over the planet. Cloudscape and stratosphere f ...
Die Troposphäre ist jene atmosphärische Schicht, die die Erdoberfläche direkt umgibt. Bild: iStockphoto

Am stärksten ist die Zunahme in den mittleren Breiten der Nordhalbkugel. Das haben Forschende des Wegener Center der österreichischen Universität Graz festgestellt. Die Erkenntnisse wurden im Forschungsjournal «Atmospheric Chemistry and Physics» publiziert.

Die Troposphäre ist jene atmosphärische Schicht, die die Erdoberfläche direkt umgibt. Sie reicht bis zur Tropopause, die wiederum von der Stratosphäre abgelöst wird, die die Erde ab einer Höhe von rund acht Kilometern umhüllt. Die Tropopause liegt in einer Höhe von acht bis 17 Kilometern über der Erdoberfläche, wobei der Abstand zum Boden nicht überall gleich ist – über den Tropen ist er am grössten und über den Polen am geringsten.

Tropopause unter Beobachtung

Das Grazer Forscherteam hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten nun allerdings strukturelle Veränderungen festgestellt: «In den vergangenen 23 Jahren ist die Tropopause – je nach Region – um 100 bis fast 500 Meter gestiegen», erläuterte Florian Ladstädter. Die Forschungsgruppe vermutet, dass das im Zusammenhang mit Veränderungen des Wettergeschehens auf der Erde steht.

Ein Anstieg der Tropopause kann laut den Forschenden entweder durch eine Erwärmung der oberen Troposphäre verursacht werden, oder durch eine Abkühlung in der unteren Stratosphäre.

Am stärksten sei die Verschiebung in den mittleren Breiten der Nordhalbkugel unserer Erde ausgefallen. Dort vor allem im Bereich Asien und signifikant im Herbst und Winter. Besonders auffällig sei die Entwicklung der vergangenen Jahre, in denen sich die «Wetterschicht» über den Tropen ungewöhnlich stark erwärmt habe, führte Ladstädter aus. (sda/apa)

Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Kaufkraftverluste machen den Menschen in der Schweiz zu schaffen
1 / 7
Kaufkraftverluste machen den Menschen in der Schweiz zu schaffen

Kaufkraftverluste machen den Menschen in der Schweiz zu schaffen. Proefessorin und Makroökonomie, Sarah Lein, erklärt, warum das so ist.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Roten Breite-Sicherheit
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Bei diesem Koch gibt es rohes Hirschherz zur Vorspeise
Schweineschwanz und Kuhvagina – wir sollten beim Essen mutig auf Traditionelles zurückgreifen.
Ich war gewarnt. Max Stiegl ist kein normaler Mensch, schon gar kein normaler Koch. Er ist eine Marke, die immer wieder für Aufsehen sorgt. Letztes Jahr bereitete er zu Hause im Burgenland aus einem Biber unter anderem Biberhirn-Omeletten zu.
Zur Story