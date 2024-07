Ab 2027 kannst du in Las Vegas in einer «Gitarre» übernachten

Ein vergleichbares Hotel, ebenfalls in Gitarrenform, gibt es seit 2019 bereits in Florida.

So soll es dereinst aussehen, das Hard Rock Hotel in Las Vegas.

So soll es dereinst aussehen, das Hard Rock Hotel in Las Vegas. Bild: keystone

3000 Angestellte verlieren nun ihre Jobs – einige von ihnen waren von Anfang an dabei. Doch was wäre Amerika ohne eine Fortsetzung, eine noch grössere Geschichte? Seit Dezember 2022 führte die Hard-Rock-Gruppe das Hotel. Sie plant, das Mirage bereits 2027 als Hard-Rock-Hotel wieder zu eröffnen, und rechnet mit bis zu 6000 neuen Jobs.

Das Mirage hat Geschichte geschrieben. Am 22. November 1989 eröffnete das Hotel, das oft als erstes Mega-Resort bezeichnet wird und eine neue Ära in Las Vegas einläutete, wie das Las Vegas Review-Journal schreibt.

Diesen Mittwoch machte das legendäre Hotel Mirage in Las Vegas zu. Bereits in drei Jahren soll dort ein Hard-Rock-Hotel in Gitarrenform eröffnen.

