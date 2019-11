Leben

User Unser

Die schrägsten Geschichten, die wir während dem Studium erlebt haben



bild: shutterstock / bearbeitung: watson

User Unser

User Unser, erzähl uns dein schrägstes Erlebnis aus der Studi-Zeit!

Hach, die Studienzeit. Wenn man sich zurückerinnert, was man all die Jahre eigentlich so gemacht hat, flimmern bei vielen dieselben paar Bilder durch ...

Ein bisschen so: via giphy

Und ein bisschen so: via giphy

Oft auch so: via giphy

Oder so: via giphy

Und durchaus mal so: via giphy

Dann gibt es aber auch noch ein paar Erlebnisse, die für immer in die Hirnrinde eingebrannt sind.

FÜR.

IMMER.

Erlebnisse, wie die folgenden ...

Aus Gründen nennen wir hier besser keine Namen. Aber so viel sei verraten: Es sind alles Geschichten aus watsons näherem Umfeld.

Ich habe mal für einen Kollegen eine mündliche und schriftliche Prüfung abgelegt und dafür sogar die Legi gefälscht. Mehr sag ich jetzt aber besser nicht, der andere wäre vermutlich sein Liz los.

Bei uns kam innerhalb eines Jahres fünfmal die Feuerwehr, weil jemand sein Essen anbrennen liess und deswegen der Rauchmelder/Feueralarm losging. Weil die Feuerwehr irgendwann etwas genervt war, haben sie uns eine saftige Rechnung geschickt. Da hat uns der Direktor alle in einen Raum gesperrt beordert und erst wieder rausgelassen, als jeder mindestens 5 Franken gespendet hatte. Ausserdem wurde das Kochen verboten.

Ich hab an einer Kunsthochschule studiert. Lauter schräge Vögel da. Jemand hatte als Projekt mal ein rohes Schweinskotelette an die Wand genagelt und einen Film darauf projiziert. Das Kotelette war die «Leinwand». Ich hab's bis heute nicht verstanden.

Also, kurz und schmerzlos: Ich habe einem Mitstudenten während einer Sportübung ins Gesicht gefurzt. Und zwar unüberhörbar. War das mein schrägstes Studi-Erlebnis? Vielleicht nicht. War es aber DAS Erlebnis, das mir für immer in Erinnerung bleiben wird und kurz vor dem Einschlafen immer mal wieder in den Sinn kommt? Definitiv.

Meine Mitstudentin hat mir ins Gesicht gefurzt.

Wir (eine Dreiergruppe) hatten mit unserem Abschlussprojekt ziemliche Probleme. Also wurden wir zum Gespräch mit dem Rektor eingeladen, um zu schauen, wie es weitergeht. Wir hatten ziemlichen Bammel. Als wir uns in seinem Büro gesetzt hatten, stellte der Rektor erstmal drei Shotgläser auf den Tisch und schenkte uns allen Büffelgrasvodka ein (ich wusste bis dahin nicht mal, dass es den gibt), um die Nerven zu beruhigen. Wir haben übrigens bestanden.

Im letzten Semester meines Bachelor-Studiums habe ich ein Seminar besucht, an dem nur ungefähr 15 Studenten teilgenommen haben. Ausser mir waren alles Lehramt-Studenten und der Dozent hat JEDE WOCHE vor versammelter Mannschaft gefragt, was ich denn bitte nochmal in seinem Seminar verloren hätte. Ich sei doch aus einem anderen Fach. Und dann musste ich ihm JEDE WOCHE vor versammelter Mannschaft sagen, dass er doch mein Bachelorarbeit-Betreuer sei und ich deswegen sein Seminar besuchen müsse. Das war dann jedes Mal etwas peinlich für mich. Und für ihn. Das ist glaub das, was man zerstreuten Professor nennt.

Für die Vorlesung «Kunst und Sprache der Antike» bekamen wir immer mal wieder kleine Lese-Ufzgi bis zur nächsten Sitzung und da wurde dann zu Beginn der Vorlesung schnell ein kleiner Test geschrieben (wie in der Schule, nur schlimmer). In diesem Fall war es Euripides' «Medea». Komischerweise hatte ich keine Lust oder Zeit gehabt, die schlappen 111 Seiten zu lesen und so haben mich meine Freundinnen am Morgen vor der Vorlesung kurz informiert, worum es in dem Buch geht. Beim Test hatte ich dann leider eine bessere Note als jene 3 Freundinnen, die mich vorher so ausführlich gebrieft hatten. Upsi. ¯\_(ツ)_/¯

Also das mit Abstand schrägste war folgende Geschichte: Ich war frisch getrennt und hab mich als Ablenkung auf den hiesigen Single-Plattformen rumgetrieben. Nach ein bisschen hin- und herschreiben habe ich mich mit einem Typen auf einen Drink verabredet, der mich notabene beim ersten Date gefragt hat, ob ich mir vorstellen könne, ihn mit High Heels zu treten. An Orte, die nicht getreten werden wollen. Ich habe dann höflich abgelehnt und bin gegangen. Ein paar Wochen später fing mein Studium an. Nun ratet mal, wer einer der Assistenzprofessoren war ...

Claas Relotius war mein Kommilitone. Im Nachhinein ist das glaube ich das Absurdeste an meinem Studium gewesen.

Und jetzt, du weisst, wie's läuft: Erzähl uns deine absurdeste/lustigste/supprigste Geschichte in der Kommentarspalte!

Wir, in 3, 2, ... via giphy

(lis)

