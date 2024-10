Unsere lustigsten und fiesesten Erlebnisse am Zoll (und dann deine!)

Ich reiste vor ein paar Jahren nach Katar. Der Flughafen von Doha ist ein beliebter Transitflughafen und so kam es, dass etwa 90 Prozent der Passagiere meines Fluges dann auch nicht durch den Zoll mussten, sondern ihre Weiterreise nach Fernost antraten. Neben einer Handvoll Einheimischen in den traditionellen Thawbs war ich der einzige Europäer, der wirklich ins Land einreiste. Und ich fiel dabei in meinem Trainer auf wie ein bunter Hund. Es war also keine grosse Überraschung, als ich als Einziger rausgewinkt wurde. Ich wurde natürlich etwas nervös, beruhigte mich aber wieder – schliesslich hatte ich ja nichts Illegales dabei und somit nichts zu befürchten … zumindest dachte ich das. Aber ich hatte die Rechnung ohne meine Schwester gemacht, die mir einen «lustigen» Streich spielen wollte. Keine Ahnung, was sie geritten hatte, aber sie machte es sich zum Spass, mir Dutzende kleine Papierfetzli im Gepäck zu verstecken. Als der ernst dreinschauende Zöllner damit begann, meinen Koffer minutiös auseinander zu nehmen, tauchten immer mehr davon auf. Sie waren zusammengefaltet und er fand einen nach dem anderen, wobei er sie auffaltete und neben sich auf einem Tischchen stapelte. Ich hatte mich ein paar Meter entfernt hinstellen müssen und konnte nicht alles genau erkennen, aber auf den Zettelchen standen Dinge wie «Ha, damit hast du bestimmt nicht gerechnet!» oder «Wie viele sind wohl noch versteckt?». Ich weiss nicht, ob dieser Zöllner immer so gründlich ist, oder ob ihn diese versteckten, für ihn unverständlichen Botschaften zusätzlich anspornten, aber ich stand bestimmt 20 Minuten da, während er alles durchsuchte und sich der Stapel neben ihm häufte. Der Gipfel war dann wahrscheinlich, als er begann, meine einzelnen Sockenpaare auseinander zu nehmen und sogar darin noch Zettelchen fand. Mir war selten etwas so peinlich, aber gleichzeitig war ich doch gespannt, wie viele noch zum Vorschein kämen. Es waren viele. Sehr viele. Schliesslich verlangte er nach einer Erklärung, aber da ich fast so perplex war wie er selbst, konnte ich ihm die auch nicht wirklich geben. Ich stammelte etwas von wegen Streich meiner Schwester und er muss gedacht haben, was für ein absoluter Vollidiot ich sei, aber schliesslich liess er mich ziehen. Eines ist aber sicher: Meine Schwester hätte sicher nie gedacht, dass ihr «genialer» Streich so einschlagen würde. Die Absicht war wohl, mich beim Auspacken bitz zu nerven oder zum Lachen zu bringen. Bis heute zieht sie mich gerne mit der Geschichte auf.

Lucas Zollinger