Spotify Wrapped 2025: Die beliebtesten Songs und Künstler nach Kanton

Stockholm, Sweden - June 14, 2018: Women holding a smartphone or cellphone with Spotify music app loading. View from back, selective focus.
Gehörst du musikalisch zum Mainstream? Hier findest du es heraus.Bild: Shutterstock

Spotify Wrapped: Das waren 2025 die beliebtesten Künstler und Songs in deinem Kanton

Der personalisierte Jahresrückblick des Musik-Streamingdienstes Spotify erfreut sich jedes Jahr grosser Beliebtheit. Doch was wäre ein solcher Rückblick, wenn man sich nicht mit allen anderen vergleichen kann?
03.12.2025, 21:2203.12.2025, 21:28
Leo Helfenberger
Welchen Song hast du dieses Jahr in der Endlosschlaufe laufen lassen? Wer war dein liebster Künstler, deine liebste Künstlerin? Alle diese Fragen werden im Jahresrückblick von Spotify beantwortet. Was du jedoch bisher nicht weisst: Was waren die beliebtesten Songs schweizweit? Oder gar in deinem Kanton? Hier findest du es heraus:

Inhaltsverzeichnis
Die beliebtesten Künstlerinnen und KünstlerDie beliebtesten Songs je KantonDie beliebtesten Songs und Künstler weltweit

Die beliebtesten Künstlerinnen und Künstler

Bad Bunny performs during the iHeartRadio Music Awards in Los Angeles on March 17, 2025. (AP Photo/Chris Pizzello) Bad Bunny
Bad Bunny dominierte dieses Jahr die Schweizer Playlists auf Spotify.Bild: keystone

Keine Frage, deine favorisierte Musik ist mit Abstand die beste. Doch bist du damit im Mainstream? Das waren 2025 die beliebtesten Musikerinnen und Musiker in der Schweiz:

  1. Bad Bunny
  2. Drake
  3. Taylor Swift
  4. The Weeknd
  5. GIMS
  6. David Guetta
  7. Billie Eilish
  8. Linkin Park
  9. Travis Scott
  10. Ed Sheeran

Dabei gibt es grosse regionale Unterschiede, wie die diese Karte zu den Kantonen zeigt:

Für den Kanton Appenzell Innerrhoden war die Datenlage leider zu dünn, um verlässliche Aussagen zu machen.

Die Westschweiz steht geschlossen hinter GIMS. Geschlossen? Nein! Genf tanzt aus der Reihe und schliesst sich einigen deutschschweizerischen Kantonen bei Bad Bunny an. Komplett alleine stehen nur die Kantone Obwalden (Juice WRLD), Uri (Taylor Swift) und Tessin (Sfera Ebbasta) da.

User Unser
Spotifys «2025 Wrapped» ist da! Das sind unsere Lieblingssongs – und deiner?

Die beliebtesten Songs je Kanton

FILE - Alex Warren performs at Frontwave Arena in Oceanside, Calif., on Aug. 9, 2025. (Photo by Andrew Park/Invision/AP, File) Alex Warren
Dieser nette Herr singt den beliebtesten Song der Schweiz 2025. Bild: keystone

Kommen wir zu den beliebtesten Songs. Natürlich stammen viele davon von den Künstlerinnen und Künstlern aus den Top-10. Doch bereits auf dem ersten Platz gibt es einen Ausreisser! Hier die Liste für die gesamte Schweiz:

  1. Alex Warren – «Ordinary»
  2. ROSÉ, Bruno Mars – «APT.»
  3. Bad Bunny – «DtMF»
  4. Lady Gaga, Bruno Mars – «Die With A Smile»
  5. Lola Young – «Messy»
  6. HUGEL, Topic, Arash, Daecolm – «I Adore You (feat. Daecolm)»
  7. WizTheMc, bees & honey – «Show Me Love»
  8. Benson Boone – «Beautiful Things»
  9. Bad Bunny – «NUEVAYoL»
  10. Billie Eilish – «Birds Of A Feather»

Etwas weniger farbig ist diese Schweizerkarte. «Ordinary» von Alex Warren dominiert in fast allen Kantonen. In der Westschweiz kann sich nur «CIEL» von GIMS durchsetzen und die Genfer wollen mit «DtMF» von Bad Bunny erneut eigene Wege gehen. Aber schau selbst:

Für den Kanton Appenzell Innerrhoden war die Datenlage leider zu dünn, um verlässliche Aussagen zu machen.

Die beliebtesten Songs und Künstler weltweit

FILE - This Jan. 31, 2010 file photo shows Lady Gaga arriving at the Grammy Awards in Los Angeles wearing a futuristic lavender dress by Armani Prive. (AP Photo/Chris Pizzello, file) Lady Gaga
Lady Gaga hatte es als Künstlerin in der Schweiz eher schwer, doch weltweit ist sie die Nummer 1.Bild: keystone

Wie der Vergleich mit der weltweiten Top-10 zeigt sich: Die Schweiz ist durchaus kosmopolitisch! Denn die Top-5 findet sich – in anderer Reihenfolge – auch bei uns in der Top-10. Danach wird es aber interessant. Hier die Liste der beliebtesten Songs des Jahres auf Spotify:

  1. Lady Gaga, Bruno Mars – «Die With A Smile»
  2. Billie Eilish – «Birds Of A Feather»
  3. ROSÉ, Bruno Mars – «APT.»
  4. Alex Warren – «Ordinary»
  5. Bad Bunny – «DtMF»
  6. sombr – «back to friends»
  7. HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast – «Golden»
  8. Kendrick Lamar, SZA – «luther»
  9. Gracie Abrams – «That's So True»
  10. Billie Eilish – «WILDFLOWER»

Und zum Schluss noch die beliebtesten Artists:

  1. Bad Bunny
  2. Taylor Swift
  3. The Weeknd
  4. Drake
  5. Billie Eilish
  6. Kendrick Lamar
  7. Bruno Mars
  8. Ariana Grande
  9. Arijit Singh
  10. Fuerza Regida

Jetzt du! Gehörst du zum Mainstream oder bist du dieses Jahr musikalisch ganz eigene Wege gegangen? Lass es uns in den Kommentaren wissen!

