Und? Was war das beste Essen deiner Sommerferien? Also, BEI MIR war's ...

«Alles, was es in irgendeiner Berghütte oder Bergbeiz gibt. Kombiniert mit der Aussicht immer unschlagbar.»

«Das beste Essen meiner Sommerferien? Eigentlich müsste ich ja ein kulinarisches Highlight aus Rapallo erwähnen. Aber leider habe ich dort das Essen nicht fotografiert. Und sowieso gibt's kaum was Besseres als ein spätes Frühstück, wenn man alle Zeit der Welt hat. Danach ist der Tag dein Freund.»

«Getrocknete, leicht süssliche, ölige und gesalzene Peperoni (‹Peperoni cruschi›) zur Vorspeise und danach gab's gefüllte Pasta mit Peperoni-Sauce. Gegessen in Matera, Süditalien.»

«Ich muss es leider sagen: Nutmeg in Bristol. In England gibt es einfach das beste indische Essen.»

«‹The Fisherman's Favorite› – ein Fischeintopf mit Kartoffelstock im Roggenbrot; dazu ein isländisches White Ale. Gegessen bei Icelandic Street Food in Reykjavik.»

Aber genug Geschwafel jetzt, Food-Baroni! Fragen wir doch husch in der watson-Redaktion nach!

Aber manchmal ist die simpelste Kost die beste, weshalb diese Tacos al pastor vom nächstparkierten Taco-Truck in Downtown Los Angeles vielleicht das beste Essen meiner Sommerreisen war. Kaum angekommen, Koffer noch in Hand, wurde ich von den verlockenden Lichtern des spätabendlichen Taco-Trucks magisch angezogen.

Hmm ... vom karibischen Curry zum indischen: In einigen der diversen Dishoom -Filialen (insgesamt zehn Restaurants in London, Manchester und Edinburgh sind das inzwischen) war ich schon etliche Male, aber die in Shoreditch in London war für mich eine Premiere – ebenso wie dieses Prawn pathia, das schlicht wunderbar war:

Oder war dieses Curry goat vom Turtle Bay in Liverpool irgendwie ... geiler (sorry – finde keinen besseren Terminus dafür)? Mir sicherlich vertrauter als oaxakanische Kost, aber sowas von befriedigend:

Ich mache mal den Anfang ... und kann mich schon mal nicht auf ein einzelnes Essen festlegen, denn da war schon einiges arg Feines dabei im letzten Monat. Etwa dieses schlicht unglaubliche oaxakanische Mahl im Restaurant Guelaguetza in Los Angeles:

Bestimmt hattet ihr solche Erlebnisse. Schreibt sie uns in den Kommentaren!

Ungefähr so.

Ungefähr so. Bild: giphy

Und trotzdem gibt es jene Momente, in denen man etwas isst, das – selbst wenn man die Urlaubs-Sommersonne-Subjektivität wegrechnet – einfach sowas von fein ist.

Klar: Du bist in den Ferien, das Wetter ist schön, die jungen Menschen am Strand ebenso und morgen musst du nicht zur Arbeit ... logisch, mundet das Essen da besser als im Alltag zu Hause.

