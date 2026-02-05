Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Los, streitet euch! Bild: watson

Leute, klären wir es ein für alle mal: Nutella MIT oder OHNE Butter?

Heute ist Welt-Nutella-Tag. Lasst uns über die Frage aller Fragen abstimmen ...

Am 5. Februar jeden Jahres wird der Wolrd Nutella Day begangen, der by the way nicht vom Produktehersteller selbst, sondern von einem Fan ins Leben gerufen wurde.

Heute widmen wir uns aber einer Frage, die vermutlich schon so manche Zmörgeler-Freunde entzweite: Gehört zwischen die Nutella und dem Brot noch eine Schicht Butter?

Auf Reddit postete vor ein paar Monaten jemand ein Bild von einem Brot mit dem süssen Aufstrich – und Butter dazwischen.

Erster Kommentar unter dem Foto:

Was zur Hölle, Mann?! Bild: reddit

Nun, auch auf der watson-Redaktion sorgte diese banale Frage für Aufregung und Entsetzen:

Auf der Pro-Butter-Seite hätten wir: ...

«Immer mit Butter. Ohne ist es mir irgendwie zu trocken.» Corina Mühle

«Am besten schmeckt Nutella natürlich pur, also direkt vom Löffel. Wenn Brot dazu unbedingt sein muss, dann natürlich noch mit etwas Butter. Fett und Fett verträgt sich geschmacklich einfach immer sehr gut.» Simone Meier

«Wer Nutella ohne Butter isst, ist komisch. Butter ist Fett, verstärkt also den Geschmack. Und wer würde nicht noch intensiveren Nutella-Geschmack wollen?» Nadine Sommerhalder

«Definitiv gehört Butter zwischen Nutella und Brot. Es schmeckt einfach besser, keine Ahnung warum. Vielleicht ist es süsser oder ist milchschokoladiger. In jedem Fall ist es feiner.» Niklas Helbling

«Ganz klar mit einer fetten Schicht Butter. Das Argument ‹uf de Packig hets kei Butter uf em Brötli› tolerier ich nicht, mit Butter ist es einfach viel geiler (wie so vieles) und schmeckt einfach nach mehr.» Nina Stiefel

Auf der Contra-Seite hingegen: ...

«AUF KEINEN FALL! Was für ein ekelhafter Gedanke» Peter Blunschi

«Ohne Butter! Nutella hat schon den besten Geschmack der Welt, den darf man auf keinen Fall verfälschen.» Philipp Reich

Und dann passierte noch anderes Sonderbares:

«Das Herz sagt Ja [zur Butter], aber der Verstand sagt Nein.» Leo Helfenberger

«Meine bescheidene Meinung: Es braucht weder Butter, noch Nutella, beides ist ungeniessbar. Ich bin Team Honig und Gonfi – und das ohne Butter.» Olivier Meier

«Das kommt auf die Menge Nutella an, die man draufschmiert. Fingerdick oder dicker als das Brot: braucht keine Butter. Handydick: ein schwieriger Fall. Bloss ein dünner Film drauf: unbedingt Butter.» Patrick Toggweiler

Darf es noch etwas mehr Butter sein? Symbolbild für Butterliebhaber:

Bild: Shutterstock

Hier, der Einfachheit halber: eine Abstimmung, bei der es nur zwei Antwortmöglichkeiten gibt:

Nutella-Brot ... ... ohne Butter! ... mit Butter! Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 184 Personen teilgenommen

Für alle weiteren Ausführungen wartet nun die Kommentarspalte auf euch!

