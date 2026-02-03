bedeckt
DE | FR
burger
International
USA

McDonald's bietet in den USA Kaviar zu Chicken Nuggets an

In den USA gibt's nächste Woche bei McDonald's Kaviar für Chicken Nuggets

03.02.2026, 07:5303.02.2026, 07:53

Eine Kombination aus Chicken-Nuggets und Kaviar klingt zunächst einmal nach einem April-Scherz – doch es ist eine echte Aktion von McDonald's in den USA.

Die Fast-Food-Kette will am 10. Februar eine beschränkte Anzahl von Paketen mit jeweils einer Dose «McNugget Caviar» online verschenken. Zusätzlich zu einer Unze Kaviar (28 Gramm) soll es einen 25-Dollar-Gutschein für die Nuggets sowie Crème fraîche und einen Perlmutt-Löffel geben.

McDonald’s Kaviar McNuggets
So preist McDonald's das neue Angebot an.Bild: McDonald’s

McDonald's machte auf Anfrage keine Angaben dazu, wie viele Kaviar-Pakete vergeben werden. Sie werden ausschliesslich über eine Website in den USA angeboten, wie es hiess.

Die Aktion widerspricht mit ihrem Luxus-Charakter dem aktuellen Trend, dass McDonald's und andere Fast-Food-Ketten im US-Markt im vergangenen Jahr günstigere Menü-Bündel ins Angebot nehmen mussten. Der Grund war, dass Menschen mit geringeren Einkommen angesichts der wirtschaftlichen Lage spürbar ihre Ausgaben bei den Schnellrestaurants zurückgefahren hatten. (dab/sda/awp/dpa)

Mehr Food-Themen:

«Nein, MSG ist nicht ungesund. Vielleicht bist du nur ein wenig rassistisch.»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Oliven-Sardellen-Chili-Pesto
1 / 5
Oliven-Sardellen-Chili-Pesto
Pinienkerne, Sardellenfilets, Chili, Knoblauch, getrocknete Tomaten, schwarze Oliven, etwas Basilikum, etwas Zitronensaft und genügend gutes Olivenöl ...
quelle: watson/obi / watson/obi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Für Food-Influencer Ergin ist Essen Erinnerung, Kultur und Familie
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Epstein-Files: Diese ehemaligen Supporter distanzieren sich von Trump
Bereits vor der Veröffentlichung der neuen Epstein-Files am Freitag war bekannt, dass US-Präsident Donald Trump in der Vergangenheit Kontakte zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hatte. Die neu veröffentlichten Akten liefern weitere Hinweise, wie eng diese Verbindung möglicherweise gewesen sein könnte – auch wenn es sich zum aktuellen Stand lediglich um unbestätigte Behauptungen und Hinweise handelt.
Zur Story