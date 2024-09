Nutella wird jetzt auch vegan

Wann der Verkauf in der Schweiz starten wird, ist noch nicht bekannt. Laut der « Lebensmittelzeitung » soll das vegane Produkt ab Januar 2025 in deutschen Supermarktregalen zu finden sein.

Allergikerinnen und Allergiker mit einer Milcheiweissallergie müssen trotzdem aufpassen: Das Produkt werde in einem Betrieb hergestellt, in dem «mit Milch umgegangen wird».

Das Unternehmen beteuert, dass die vegane Creme der Originalen in nichts nachstehen soll – es gebe «keine Kompromisse». Das Milchpulver wird durch pflanzliche Zutaten wie Kichererbsen und Reissirup ersetzt. Die oftmals kritisierte Zutat Palmöl bleibt jedoch in der Rezeptur.

In Frankreich ab heute im Handel: veganes Nutella.

In Frankreich ab heute im Handel: veganes Nutella.

Der Nutella-Konzern Ferrero will das nun ändern: Ab heute gibt es die vegane Variante im Verkauf – zumindest in Frankreich, Belgien und Italien.

Veganerinnen und Veganer mussten in der Vergangenheit auf vegane Alternativen zurückgreifen, wenn es ihnen nach Nutella gelüstet hat – denn die beliebte Nuss-Nougat-Creme enthält Milchpulver.

Bislang mussten Veganerinnen und Veganer auf Nutella zum Frühstück verzichten. Das soll sich in Zukunft ändern.

