In den sozialen Medien wimmelt es nur so von verschiedenen Ästhetiken. Mit diesem Quiz findest du heraus, welche zu dir passt.

Auf TikTok gehen immer wieder verschiedene Ästhetiken viral. Dabei sehen sich die Userinnen und User als Teil eines bestimmten Lifestyles, der sich in ihrer Kleidung, der Musik, die sie hören, und den Büchern, die sie lesen, widerspiegelt. Vor einigen Monaten war das «Clean Girl» DIE Trend-Ästhetik, welche für Skincare-Routinen und gesunde Ernährung stand. Nun wird diese aber abgelöst, und zwar von der «Mob Wife»-Ästhetik. Was genau das nun wieder bedeutet, erfährst du im Video:

Wer wann in die Berge kann – das ist der Sportferien-Flickenteppich der Schweiz

Die Sportferien sind in der Schweiz von Kanton zu Kanton und teils sogar von Gemeinde zu Gemeinde verschieden angesetzt. Wann es in den Bergen am wenigsten voll ist, ist deshalb schwierig abzuschätzen. Doch wir helfen nach.

Die Schweizer Hotelbranche schlug vor Weihnachten Alarm: «Dass alle immer gleichzeitig Sportferien haben, ist ein Problem», sagte der damalige HotellerieSuisse-Präsident Andreas Züllig in einem Interview mit der «Sonntagszeitung». Dynamische Preise in den Skigebieten und der Run auf die Hotels in der Ferienzeit würden dazu führen, dass Skisportbegeisterte mehr Geld als nötig in den Sportferien liegen lassen.