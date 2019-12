Spass

11 Cocktail-Tipps für den Winter: Es muss nicht immer Glühwein sein



Bild: thekitchn

Vergiss den Glühwein! 11 alternative Winter-Cocktails, die auch von innen wärmen

Zuerst das hier: Alle mitsingen!

Winter. Gemütlichkeit. Zeit, etwas zu entschleunigen. Was in diesem konkreten Fall heissen will: Nimm dir die fünf Minuten Zeit und mach dir einen Cocktail, bevor du vor dem Kamin in den Ledersessel sinkst!

Dazu empfehlen wir:

Clementine Cocktail

Zutaten:

6 cl Wodka

6 cl frisch gepresster Clementinen- oder Mandarinen-Saft, Schale zur Seite gestellt

3 cl Zuckersirup (zum Beispiel Sirop de Gomme)

ein paar Mandarinenschnitze als Garnitur

Zubereitung:

Wodka, Mandarinen-Saft und Sirop de Gomme in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. Den Rand eines mit Eiswürfeln gefüllten Glases mit der Mandarinenschale abreiben, den Cocktail darin abseien. Mit Mandarinenschnitzen garnieren.

Cynar X-Mas Infusion

Es ist an der Zeit, dass man Cynar – jener Likör, von dem die meisten von uns die ikonische Werbung besser kennen als das Getränk selber – ein Comeback gönnt. Nur geben wir ihm hier eine winterliche Färbung:

Zutaten:

1 Flasche (yeah baby!) Cynar

4 mittelgrosse Zimtstangen

8 Nelken

5 Sternanis

2 Vanillestangen

2 Chilis

Zubereitung:

Alle Zutaten zusammen in einer Pfanne aufkochen. Anschliessend 36 Stunden stehen lassen und danach in eine Flasche mit festem Verschluss absieben.

Hot Toddy

Bild: Shutterstock

Zutaten:

Zitronenscheiben



1 Zimtstange



4 cl Gin



2 cl Zitronensaft



2 cl Zuckersirup



Kochendes Wasser

Zubereitung:

Zitronenscheiben mit Zimtstange, Gin, Zitronensaft und Zuckersirup in ein hitzebeständiges Glas geben und mit kochendem Wasser auffüllen. Kurz ziehen lassen und servieren.

Kneecap Night Cap

Zutaten:

4 cl Bourbon

4 cl Ruby Portwein

Zubereitung:

Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und schütteln. In ein Cocktailglas abseihen.

Winter Sidecar

Zutaten:

1.5 cl Clementinensaft (+ ein wenig für den Gläserrand)

Etwas Zimtpulver

5 cl Cognac

3 cl Martini Bianco

Zubereitung:

Zimt auf einem kleinen Teller etwas verteilen. Den Rand des Cocktailglases mit etwas Klementinensaft befeuchten und anschliessend das Glas umdrehen und im Zimt tunken. Die übrigen Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben, energisch schütteln und ins Zimtrand-Glas abgiessen.

Winter Spritz

Zutaten:

4 cl Aperol



6 cl Mandarinen- oder Clementinen-Saft

8 cl Prosecco

Zubereitung:

In einem dickbauchigen Wein- oder Spritzglas mit viel Eis servieren.

Classic Rob Roy

bild: Shutterstock

Zutaten:

2 cl Martini Rosso

3 cl Scotch Whisky

1 Schuss Angostura Bitters

1 Stück Orangenschale zum Garnieren



Zubereitung:

Martini, Whisky und Angostura in einem mit Eiswürfel gefüllten Shaker vorsichtig verrühren und in ein gekühltes Cocktailglas abgiessen. Mit einem Stück Orangenschale garnieren.

Midwinter Warmer

Zutaten:

4 cl Licor 43



2 cl Tequila

1 cl frisch gepresster Zitronensaft

4 cl frisch gepresster Orangensaft

1 Schuss Angostura oder Orange Bitters

Zubereitung:

Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Shaker geben und energisch schütteln. In ein Whiskyglas abseihen.

Hot Buttered Rum

Bild: Shutterstock

Zutaten:

6 cl brauner Rum

1 TL Honig

1 TL Butter

1 Prise Muskatnuss

1 Zitronenscheibe

1 Zimtstange

Kochendes Wasser zum Auffüllen

Zubereitung:

Alle Zutaten in ein hitzebeständiges Glas geben und mit der Zimtstange umrühren.

Winter Daiquiri

Zutaten:

5 cl Bacardi

2,5 cl Clementinen-Saft

1 TL Ahornsirup

1 kleine Zimtstange

Zubereitung:

Die Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktail-Shaker geben, schütteln, in ein Cocktail-Glas abgiessen. Die Zimtstange darüber zerbröseln.

The Blinker

Zutaten:

6 cl Rye Whiskey

3 cl frisch gepressten Pink-Grapefruit-Saft

1 Schuss Grenadine-Sirup

1 Stück Zitronenschale als Garnitur

Zubereitung:

Whiskey, Grapefruit-Saft und Grenadine in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein Martiniglas absieben und mit einem Stück Zitronenschale garnieren.

Der Winter kann kommen! Wir packen das schon. Zumindest kulinarisch!

