ZFF 2014: Cate Blanchett beglückt «Lord of the Rings»-Fans. Bild: imago stock&people

Stars werden heuer am Zurich Film Festival Mangelware sein

Noch ist beim Streik in Hollywood kein Ende abzusehen. Das bringt das ZFF in eine Bredouille: Das Festival lebt von seinen Stars.

tobias sedlmaier / ch media

Jedes Festival hat seine eigenen Qualitäten. Während in der Schweiz in Locarno die Filme selbst die Stars sein sollen, stellt Solothurn das nationale Filmschaffen in ein übersichtliches Schaufenster, das ohne eigenen VIP-Bereich auskommt. Am Zurich Film Festival sind hingegen die Stars die Stars.

Zu jeder herbstlichen Ausgabe ziehen hier die Prominenten über den grünen Teppich, begleitet von Blitzlichtgewitter und euphorisch jubelnden Fans am Rand: Johnny Depp war ebenso schon da wie Sharon Stone, Jake Gyllenhaal oder Rebel Wilson. Das obligatorische Foto vor dem Opernhaus nennt Festivalleiter Christian Jungen den «One-Million-Dollar-Shot».

ZFF 2021: Sharon Stone hat sich vergoldet. Bild: www.imago-images.de

2023 ist alles anders: Der Streik der beiden Gewerkschaften für Drehbuch und für Schauspiel in Hollywood läuft nach wie vor. Und die Star-Ankündigungen fürs ZFF sind noch überschaubar. Es benötigt zum jetzigen Zeitpunkt eine gehörige Portion Glück, um noch eine ähnliche Promi-Dichte wie in den letzten Jahren nach Zürich zu locken. Und selbst wenn der Streik noch vor Festivalstart am 28. September beendigt werden sollte, werden die Schauspieler kaum als Erstes nach Europa fliegen, sondern eher schleunigst an ihre Filmsets zurückkehren.

ZFF 2022: Charlotte Gainsbourg signiert eine Champagnerflasche. Bild: www.imago-images.de

Nach der selbst erklärten «Week from Hell» – das war die vergangene Woche, in der die Programmierung der gezeigten Filme offiziell abgeschlossen wurde – folgen nun also Tage des bangen, ungewissen Organisierens, Telefonierens, Mailens. Alle Möglichkeiten werden ausgelotet werden. Doch die Zeit verrinnt schnell. Natürlich kam es in den vergangenen Jahren vor, dass last minute noch Filme ins Programm aufgenommen wurden.

ZFF 2023: Die deutsche Schauspielerin Diane Kruger kommt. Bild: keystone

Doch wenn die Situation in Hollywood so verhärtet bleibt, wie es Beobachter vor Ort schildern, dann wird es wohl ein relativ sternenloses ZFF. Dann helfen auch die hoffnungsvollen Parolen nicht weiter, die Christian Jungen im Vorfeld abgab. Vermutlich rührt ein solcher Optimismus daher, dass die gewöhnlich betriebsame Schweiz etwas fremdelt mit dem Konzept «Streik», das in anderen Ländern knallhart durchgezogen wird.

ZFF 2023: Die deutsche Schauspielerin Paula Beer kommt auch. Bild: keystone

Ein paar Namen sind immerhin bereits bekannt: Die Deutsche Diane Kruger etwa, die letztes Jahr bereits an der Seite von Liam Neeson für «Marlowe» auftrat, hat zugesagt. Der ebenfalls bestätigte Indie-Rock-Musiker Peter Doherty wäre zu seiner chaotischen Rowdy-Blütezeit Mitte der Nullerjahre der erste Kandidat für eine Absage gewesen. Heute, mit 44 und seit längerem clean, könnte sein musikalischer Auftritt nostalgiegetriebene Furore machen.

ZFF 2023: Pete Doherty (The Libertines, Babyshambles) kommt ebenfalls. Bild: www.imago-images.de

Ein möglicher Kandidat in Zürich könnte Bradley Cooper sein. Bei «Maestro», ein Biopic über Leonard Bernstein, agiert er als Hauptdarsteller ebenso wie als Regisseur, was ihm mehr Spielraum für eine Teilnahme gibt.

Bradley Cooper, der als Leonard Bernstein in Venedig gerade eine siebenminütige Standing Ovation gab, könnte möglicherweise kommen. Aber nur sehr vielleicht. Bild: keystone

Da es beim ZFF traditionell üblich ist, dass die Anwesenheit der Stars eine neue Produktion mit ihrer Beteiligung bedingt, scheiden einige Regisseure aus der alten Garde aus: Sie geniessen ihren Ruhestand oder haben aktuell nichts in petto.

Adam Driver erhielt mit «Ferrari» eine Sondergenehmigung für Venedig. Wie toll wäre es, wenn er die auch für Zürich erhalten würde! Just saying, liebe Festivalleitung! Bild: keystone

Zweifelsohne: Wenn die Stars fehlen, fehlt dem ZFF etwas Wesentliches. Doch ganz so arg wäre es auch wieder nicht. Bei den laufenden Filmfestspielen von Venedig gondeln ebenfalls weniger prominente Namen durch die Kanäle als üblich. Wenn Zürich eine ähnlich starke Filmauswahl bringt, wie sie am Lido läuft, lässt sich zumindest für das Publikum alles andere leichter verschmerzen. Am 14. September wissen wir mehr: Dann stellt das ZFF sein Programm vor.