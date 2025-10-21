bedeckt, wenig Regen12°
International

Nicolas Sarkozy, Jair Bolsonaro, Rodrigo Duterte: Staatschefs im Knast

Badge Quiz

Sag mir, welche Staatsoberhäupter im Gefängnis schmorten – oder hungere bei Wasser und Brot im Kerker!

Bild: keystone
Heute hat Frankreichs Ex-Präsident seine Haftstrafe angetreten. Aussergewöhnlich – aber nicht einzigartig: Finde im Quiz heraus, welche Staatsoberhäupter sonst noch hinter Gitter mussten.
21.10.2025, 20:2021.10.2025, 20:25
Reto Heimann
Reto Heimann
10 Fragen
Cover Image

Das Quiz der kriminellen Staatsoberhäupter

Macht korrumpiert, das weiss man. Zeig in unserem Quiz der unartigen Staatschefs und Präsidentinnen, ob du weisst, welche Politikerinnen und Politiker schon in Knastuniform gesteckt wurden!

Mehr zu Sarkozy:

Sarkozy ist in Haft – so verbrachte er seine letzten Stunden in Freiheit

Dieses Gefängnis-Gokart-Rennen hält momentan ganz Frankreich in Atem

Video: watson/lucas zollinger
Sarkozy ist in Haft – so verbrachte er seine letzten Stunden in Freiheit
Bevor Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy am Dienstag endgültig ins Pariser Gefängnis La Santé einrückte, gönnte er sich einen Besuch mit seiner Familie im Luxushotelrestaurant Le Cinq im Four Seasons George V in Paris. Allerdings nicht, um auf die bevorstehende Haft anzustossen.
Zur Story