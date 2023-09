Wie viele Filme hast du erkannt? Schreibe dein Resultat in die Kommentare!

In diesem Quiz kannst du deine Film-Highschool-Kenntnisse unter Beweis stellen. Wir zeigen dir ein Foto der Schule und du sagst uns, aus welchem Film diese stammt.

Viele amerikanische Filme haben als Hauptschauplatz eine Highschool – manche davon sind inzwischen so ikonisch, dass man das Gebäude auch ohne Film erkennt.

Es hat einmal passieren müssen: Ich laufe meiner alten Langzeit-Affäre Sina über den Weg. Nun, es war in meiner Vorstellung deutlich easier als in echt.

First things first: Meine Nichtschwimmerin kann den Delfin noch nicht. Das liegt nicht daran, dass sie kein Talent oder kein Interesse oder keine Muskeln hat, sondern eher daran, dass wir die Zeit nicht mit Schwimmtraining verbringen. Wir liegen 90% der Zeit im Gras – oder sonst irgendwo – und trinken Weisswein – oder tun sonst irgendwas ... «Mimimi, warum beschreibt er sie nicht, wie soll ich denn da Kopfkino haben, warum keine Körpermassen, 90-60-whatever, wo sind die Details, Stellung, Schweiss, Spagat wollen wir!» Leute, schaltet eurer Hirn an, macht die Nichtschwimmerin, wie es euch beliebt, benutzt eure Fantasie, Kreativität, ChatGPT!