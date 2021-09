Interview

«Ich wollte davonkommen – nur wusste ich nicht wie»: Gerhard Pfister über Attentat in Zug

Zwanzig Jahre nach dem Attentat von Zug gibt Gerhard Pfister, der Präsident der Mitte, sein erstes grosses Interview zum 27. September 2001. Er sass damals im Saal und überlebte den Anschlag, bei dem 14 Politiker ums Leben kamen. Pfister erklärt, weshalb er trotzdem kein Kulturpessimist wurde – und die Politik weiterhin hart debattieren soll.

Wie erinnern Sie sich an den 27. September?Gerhard Pfister: Es war ein wunderschöner Herbsttag, wie übrigens auch am 11. September. Für den Nachmittag waren im Zuger Kantonsrat die Ausflüge der Fraktionen vorgesehen. Ganz eigenartig war: Kaum je waren so wenige Politiker im Rat wie an diesem Tag – nur gerade etwa 60 von 80.

Als ob sie etwas geahnt hätten. Sie selbst waren aber da.Ja. Ich hatte um 10 Uhr ein Votum vorne am Rednerpult. 30 Minuten später ging es los. Getötet wurden vor allem …