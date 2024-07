Was ist jünger als Biden und Trump? Zwei Senioren, die nicht kürzertreten wollen: Joe Biden und Donald Trump. Bild: watson

«Im Übrigen bin ich entschlossen, alt zu werden; denn sonst kann man es zu nichts bringen.» Friedrich Nietzsche

Ausser zum Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Denn aktuell, wir wissen es alle, sind für den höchsten Posten des Landes zwei Männer im Rennen. Der ehemalige Präsident Trump mit seinen 78 und der amtierende Präsident Biden mit seinen 81 Jahren.

Damit sind sie mindestens 16 Jahre älter als das Durchschnittsalter der führenden Politiker der Welt.

Was soll's, so alt wie Kameruns Regent Paul Biya sind sie noch lange nicht, der mischt schon bei den Ü-90ern mit und ist damit das älteste amtierende Staatsoberhaupt. Allerdings ist er auch ein Diktator, die haben generell die Tendenz, sich unangenehm lange an der Macht zu halten.

Also los, lasst uns lieber schauen, welche Dinge jünger sind als Biden und Trump.

Noch husch ein kurzer Blick auf diese herzige Kinderzeichnung von Biden werfen ...

Schaut, wie es springt! Bild: Shutterstock

... und dann auf zum Quiz!