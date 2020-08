Quiz

Quiz: watson-GeoGuesser – erkennst du die Länder der Erde an einem Bild?



Bild: screenshot google streetview

GeoGuesser watson Edition: Wie gut kennst du die Länder unserer Erde?

Liebe User, ihr scheint Geografie so richtig zu mögen. Sowohl unsere Quizzticles als auch die sporadischen Städte-Quizze erfreuen sich grösster Beliebtheit.

Höchste Zeit also, mal wieder etwas Neues zu testen. Dieses Mal ist es unsere Variante des beliebten Online-Spiels «Geoguesser», das mittlerweile nicht mehr ohne Registrierung spielbar ist. Will heissen: Wir zeigen dir ein Bild und du musst erraten, in welchem Land wir uns befinden.

Wichtig! So funktioniert es:

Wir zeigen dir ein Bild aus irgendeinem Land, und du musst herausfinden, wo wir uns befinden.

Du musst deine Antwort mit Enter eingeben! Der grüne Button gibt dir nur den nächsten Hinweis.

Pro Frage hast du 5 Versuche, sie richtig zu beantworten.

Dir stehen auch zwei Tipps zur Verfügung: Ein zweites Bild und der Kontinent, auf dem sich das Land befindet.

Doch es gilt: Errätst du das Land ohne Tipps, gibt es für die richtige Antwort drei Punkte. Jeder verwendete Tipp gibt einen Punkt Abzug.

Tipp: Achte auf die Details Bevor du loslegst, noch ein Gratis-Tipp: In dieser Quiz-Form ist es besonders wichtig, auf Details zu achten. Ist das Klima warm oder kalt? Hat es Palmen oder Nadelbäume? Siehst du Berge im Hintergrund oder ist es flach? Kannst du Teile eines Wahrzeichens erkennen? Diese Hinweise werden dir helfen, gewisse Länder definitiv auszuschliessen oder auf die korrekte Lösung zu kommen.

Dein Ergebnis Um das Ergebnis anzuzeigen, musst du bei jedem Quiz alles erraten oder die Frage aufgelöst haben.

Teste dein Geografiewissen noch weiter:

