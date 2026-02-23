wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Sport
Olympia 2026

Olympia 2026: 10 bewegende Geschichten der Olympischen Spiele

Grosse Emotionen an den Olympischen Spielen: Nadine Fähndrich freut sich über Silber, Ilia Malinin trauert der verpassten Chance hinterher.
Grosse Emotionen an den Olympischen Spielen: Nadine Fähndrich freut sich über Silber, Ilia Malinin trauert der verpassten Chance hinterher.Bild: keystone / watson

Diese 10 Olympia-Stars haben uns begeistert und bewegt

Selten stehen Sportlerinnen und Sportler so sehr im Fokus wie bei Olympischen Spielen. Wir sehen ihnen zu, wie sie Höchstleistungen erbringen, aber auch scheitern. Diese 10 Geschichten bleiben uns in besonderer Erinnerung.
23.02.2026, 12:5723.02.2026, 12:57
Niklas Helbling
Niklas Helbling
Inhaltsverzeichnis
Johannes KlaeboLindsey VonnFranjo von AllmenWendy HoldenerAlysa LiuIlia MalininNadine FähndrichAtle Lie McGrathFederica BrignoneMaxim Naumov

Johannes Klaebo

6 Rennen, 6 Mal Gold: Dominanter als Johannes Hösflot Klaebo kann man bei Olympischen Winterspielen gar nicht auftreten. Der 29-jährige Norweger triumphiert nacheinander im Skiathlon, im Sprint, im 10-km-Rennen mit Einzelstart, in der Staffel, im Teamsprint und im 50-km-Lauf. Mehr als fünf Goldmedaillen hat zuvor noch niemand bei Winterspielen gewonnen. Mit nun elf Olympiasiegen ist Klaebo zudem der mit Abstand erfolgreichste Winter-Olympionik der Geschichte. Besonders beeindruckend war Klaebos Antritt im Sprint.

Johannes Klaebo gewinnt bei Olympia alles – sein Erfolgsgeheimnis ist der Opa

Lindsey Vonn

Auch der Ski-Superstar hätte diesen Olympischen Spielen ihren Stempel aufdrücken sollen. Nach einer fünfjährigen Pause kehrte Lindsey Vonn 2024 in den Skiweltcup zurück. Zwei Abfahrten gewann die 41-Jährige in dieser Saison schon wieder, kurz vor den Spielen riss sie sich aber das Kreuzband. Dennoch reiste die US-Amerikanerin mit grossen Ambitionen nach Cortina. Ihr Angriff auf ihr zweites Olympiagold endet aber bereits nach 13 Sekunden wegen eines schweren Sturzes. Dabei zieht sie sich einen komplexen Schienbeinbruch zu. Sie muss mehrfach operiert werden und darf erst nach über einer Woche in die USA zurückkehren. Ein bitteres Ende einer grossartigen Sportlerin, das auch als Zuschauer wehtut.

In this image taken from video provided by Olympic Broadcasting Services, OBS, United States&#039; Lindsey Vonn crashes during an alpine ski women&#039;s downhill race, at the 2026 Winter Olympics, in ...
Lindsey Vonn brach sich bei ihrem schweren Sturz das linke Schienbein.Bild: keystone
Operation ging sechs Stunden lang: Vonn zeigt die Platten und Schrauben in ihrem Bein

Franjo von Allmen

Der Überflieger aus Schweizer Sicht war an diesen Spielen definitiv Franjo von Allmen. Obwohl auch Loïc Meillard (je einmal Gold, Silber und Bronze) sowie Marco Odermatt (zweimal Silber und einmal Bronze) glänzten, kommt niemand an den 24-jährigen Berner Oberländer heran. In Abfahrt, Super-G und gemeinsam mit Tanguy Nef der Team-Kombination holt von Allmen dreimal Gold. Dabei begeistert er nicht nur mit seinem actionreichen Fahrstil, sondern auch seiner lockeren und unterhaltsamen Art neben der Piste.

KEYPIX - Franjo von Allmen, dreifacher Ski alpin Olympiasieger an den Olympischen Spielen Milano Cortina, freut sich am Empfang zu seinen Ehren, am Freitag, 20. Februar 2026 in Reidenbach bei Boltigen ...
Franjo von Allmen wurde in Boltigen feierlich empfangen.Bild: keystone
«Franatiker» feiern ihren Helden: Riesiger Empfang für Franjo von Allmen in seiner Heimat

Wendy Holdener

Nicht so schön verliefen die Olympischen Spiele für Wendy Holdener. In der Team-Kombi zeigt die 32-Jährige den zweitbesten Slalomlauf, doch weil Jasmine Flury in der Abfahrt zu langsam war, reicht das nicht zu einer Medaille. Im Slalom verpasst sie diese nach einem mässigen zweiten Lauf um 22 Hundertstelsekunden und hat im SRF-Interview danach Tränen in den Augen. Es sind bittere Tage für die erfolgreiche Schwyzerin, die schon oft nahe dran war, den ganz grossen Wurf aber trotzdem verpasste.

KEYPIX - Wendy Holdener of Switzerland reacts in the finish area during the second run of the women&#039;s alpine skiing slalom race at the 2026 Olympic Winter Games in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, ...
Wendy Holdener blieb in Cortina ohne Medaille.Bild: keystone

Alysa Liu

Eiskunstlauf ist ein Sport, bei dem Disziplin sehr gross geschrieben wird. Viel Platz ist da nicht immer, um sich individuell zu entfalten und seine Persönlichkeit zu zeigen. Alysa Liu beweist in Mailand aber, dass es eben auch anders geht. Mit Haaren in den Farben eines Waschbär-Schwanzes und einem Piercing im Mund gewinnt die 20-jährige US-Amerikanerin Gold. 2022 trat die Tochter chinesischer Eltern überraschend zurück, weil der Sport zu einer Bürde geworden war. Zwei Jahre später kehrte sie zurück. Dieses Mal soll der Spass im Vordergrund stehen, sie will selbst entscheiden, was sie anzieht, wann sie trainiert und was sie isst – und tut das mit Erfolg. Sowohl mit der Mannschaft als auch im Einzel wird sie Olympiasiegerin. Herzerwärmend, wie sie sich danach mit der Japanerin Ami Nakai über deren Bronzemedaille freut.

Die Gold-Kür von Alysa Liu.Video: SRF
Goldenes Comeback nach eigenen Vorstellungen – Alysa Liu krönt ihre zweite Karriere

Ilia Malinin

Bei den Männern gab es im Eiskunstlauf einen klaren Favoriten: Seit zwei Jahren verlor Ilia Malinin keinen Wettkampf, mit der Mannschaft gewann der US-Amerikaner Olympia-Gold. Nach dem Kurzprogramm führt der 21-Jährige dann auch im Einzel, doch in der Kür stürzt er mehrfach und verpasst die Medaillenränge noch komplett. Der Druck und womöglich auch die Erschöpfung lassen ihn zerbrechen. Nach seiner Kür ist Malinin noch auf dem Eis völlig aufgelöst. Obwohl er seinen Sport dominiert, geht er beim grössten Event, wenn alle zuschauen, leer aus. Das ist unfassbar bitter.

Ilia Malinin verpatzt die Kür komplett.Video: SRF
«Ich hab's verkackt» – «Eiskunstlauf-Gott» Malinin über seinen brutalen Absturz

Nadine Fähndrich

Auch die Schweizer Langläuferin war nach einem Wettkampf am Boden zerstört. Im Sprint scheiterte die Mitfavoritin im Viertelfinal. Doch Nadine Fähndrich hat eine weitere Chance: im Teamsprint mit Nadja Kälin. Und dort zeigt die 30-jährige Luzernerin einen Aufstieg à la Phoenix aus der Asche. Mit einer beeindruckenden Schlussrunde sichert Fähndrich dem Schweizer Duo die Silbermedaille in ihrem letzten Olympia-Rennen. «Es waren zuletzt keine einfachen Tage für mich», sagt Fähndrich danach, «deshalb ist es umso schöner, dass es mit der Medaille geklappt hat.»

Die Wahnsinns-Schlussrunde von Nadine Fähndrich.Video: SRF

Atle Lie McGrath

Der 25-jährige Norweger schrieb eine der traurigsten Geschichten der vergangenen zwei Wochen. Während der Eröffnungsfeier starb sein geliebter Opa. Das nahm Atle Lie McGrath schwer mit. Im Slalom will er deshalb auch für seinen Beobachter im Himmel eine Medaille holen. Nach dem 1. Lauf führt er deutlich, im 2. Durchgang fädelt er dann aber ein. In diesem Moment bricht für ihn eine Welt zusammen, er wirft die Stöcke weg, schnallt die Ski ab und läuft davon. Quer durch den Tiefschnee bis zum Waldrand, wo er sich hinlegt. Später sagt er: «Es wird lange dauern, das zu verarbeiten. Ich glaube, ich brauche Hilfe dabei.»

Die Reaktion von Atle Lie McGrath.Video: watson/watson
«Ein schrecklicher Schweizer»: Norweger kritisieren Swiss-Ski-Trainer

Federica Brignone

Im vergangenen April brach sich die Italienerin bei den nationalen Meisterschaften nach der erfolgreichsten Saison ihrer Karriere bei einem Sturz Schien- und Wadenbein. Eine lange Pause war die Folge, doch Federica Brignone kämpft sich zurück. Einige Wochen vor den Olympischen Spielen ist sie zurück im Weltcup, was in Cortina folgen soll, war aber noch immer nicht zu erwarten. Die 35-Jährige gewinnt erst den Super-G und dann auch den Riesenslalom in beeindruckender Manier und schreibt die Comeback-Geschichte dieser Spiele.

Italy&#039;s Federica Brignone listens to the national anthem as she wears the gold medal in an alpine ski, women&#039;s giant slalom race, at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039;Ampezzo, Ital ...
Zehn Monate nach ihrer schweren Verletzung wird Federica Brignone Doppel-Olympiasiegerin.Bild: keystone
Federica Brignone will lieber gesund sein: «Würde die Goldmedaillen sofort eintauschen»

Maxim Naumov

Der 24-jährige Eiskunstläufer war sportlich eine Fussnote. Maxim Naumov wurde nur 20., doch bewegte er Sportfans aus aller Welt trotzdem. Vor einem Jahr wusste der US-Amerikaner nicht, ob er jemals wieder Eiskunstlauf betreiben wolle. Seine Eltern starben bei einem Flugzeugunglück, in Mailand gedachte er ihnen mit einem Bild, das er beim Warten auf die Punkte jeweils in den Händen hielt. Nach einiger Zeit kehrte er zurück aufs Eis und erfüllte sich den Traum der Olympia-Teilnahme. Zuhause in Boston führt er nun die Eiskunstlaufschule seiner Eltern, die selbst je zweimal bei Olympischen Spielen teilnahmen.

Maxim Naumov of the United States waits for his scores while holding a photo of his parents after competing during the men&#039;s figure skating short program at the 2026 Winter Olympics, in Milan, It ...
Maxim Naumov mit einem Bild seiner Eltern.Bild: keystone
Und wer hat dich bewegt? Schreib es in die Kommentare!
Eismeister Zaugg
Warum die Romantik Olympischer Winterspiele für immer verschwindet
Mehr zu Olympia 2026:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 103
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Das olympische Feuer im Mailänder Friedensbogen ist erloschen – die Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina sind offiziell beendet.
quelle: keystone / wu hao
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Coach Snoop: Highlights von Olympia 2026
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
«Jetzt mache ich's wie Klaebo» – Nadja Kälin schreibt mit 50-km-Bronze ein Märchen
Im ersten olympischen Frauen-Rennen über 50 Kilometer schreibt Nadja Kälin Schweizer Sportgeschichte. Beim Triumph der Schwedin Ebba Andersson gewinnt sie die Bronzemedaille.
Damit hatten nur kühnste Optimisten gerechnet: Nadja Kälin schlägt über 50 Kilometer klassisch zu. Die Engadinerin gewinnt am Schlusstag von Mailand-Cortina 2026 als erste Schweizer Langläuferin eine Einzelmedaille an Olympischen Spielen.
Zur Story