Emily erklärt, warum jassen so toll ist: Video: watson/Emily Engkent

Das grosse Quiz der Jass-Begriffe – bist du der Trumpf-Puur oder ein Brättli?

Beim Jassen wird nicht gesprochen – zumindest nicht über das laufende Spiel. Das ist eine goldene Regel. Aber vor allem zwischen den Runden herrscht oftmals Gesprächsbedarf, vor allem wenn man einen ehrgeizigen Partner hat.

Aber verstehst du überhaupt, was am Jasstisch gesprochen wird? Im Quiz erfährst du, ob du am Stammtisch im «Hirschen», «Leuen» oder «Bahnhöfli» willkommen bist.