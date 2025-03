Neu bei der Nati: Assistenztrainer Davide Callà. Bild: keystone

Erkennst du die neuen Schweizer Fussball-Nationalspieler?

Die Fussball-Nati startet in dieser Woche ins neue Jahr. Es steht im Zeichen der WM-Qualifikation. Weil die im Herbst ist, wird nun getestet – und Nationaltrainer Murat Yakin packt diese Gelegenheit beim Schopf.

Am Freitag eröffnet die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft ihr Jahr mit einem Freundschaftsspiel gegen Nordirland. Die Partie im Windsor Park in Belfast wird aber nicht dort vorbereitet, sondern an der Wärme. Murat Yakin und seine Spieler haben sich am Montagnachmittag an der Algarve in Portugal versammelt, wo sie ein Kurztrainingslager abhalten.

Am ersten Tag dieses Zusammenzugs musste Trainer Yakin zwei Ausfälle hinnehmen. Zeki Amdouni – der Benfica-Stürmer hätte es von Lissabon aus nicht weit gehabt – fehlt ebenso wegen muskulären Problemen wie Simon Sohm vom Serie-A-Klub Parma. Yakin entschied sich, die zwei Spieler nicht zu ersetzen. Für die Testspiele gegen Nordirland und am Dienstag nächster Woche in St.Gallen gegen Luxemburg stehen ihm somit, Stand jetzt, 24 Spieler zur Verfügung.

Murat Yakin ist gespannt darauf, seine neuen Spieler erstmals bei der Nati zu sehen. Bild: keystone

Nati-Captain Granit Xhaka ist am Montag erstmals Vater geworden, er ist ebenso nicht dabei wie Manuel Akanji. Der Verteidiger von Manchester City ist verletzt. Gerade in der Abwehr wird es spannend sein, wie sich die Schweiz in den beiden Spielen präsentieren wird. Nur Ricardo Rodriguez (125 Länderspiele) ist ein Etablierter, danach folgen in Punkte Erfahrung Eray Cömert (17) und Cédric Zesiger (4).

Erstmals dabei sind zwei Spieler, auf die Yakin im Ausland gestossen ist und von denen er sich erhofft, dass sie eine Verstärkung sind. Stefan Gartenmann ist ein kurzerhand eingebürgerter Däne mit Thurgauer Grossvater, Lucas Blondel ist ein argentinisch-schweizerischer Doppelbürger. Vom aktuellen Aufgebot haben mit Albian Hajdari und Isaac Schmidt zwei weitere Defensivakteure noch keine Minute Nati-Erfahrung.

Alle schon länger dabei: Djibril Sow, Eray Cömert, Ricardo Rodriguez und Ruben Vargas (von links). Bild: keystone

Du bist gefragt!

Xhaka kennst du vermutlich, Akanji auch. Wie steht es um die neuen Nati-Spieler und um jene, die zwar schon dabei waren, aber selten im Rampenlicht stehen?

Unser Fotograf hat bei der Ankunft der Nati im portugiesischen Almancil seinen Auslöser betätigt. Damit es nicht ganz so schwierig ist, kommt auch der eine oder andere «alte» Nationalspieler im Quiz vor.

Wen kennst du alles?

Anleitung: Der Nachname genügt. Dir stehen zwei Tipps zur Verfügung: Die Position und der Klub des Spielers.

