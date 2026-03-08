QDH fällt aus, deshalb haben wir dieses fiese Ersatzquiz für euch Am watson-Quiz-Himmel ziehen dunkle Wolken auf. Bild: keystone

Liebe Huberquizzende

Quizmaster Patrick Toggweiler ist heute leider unpässlich.

Huber seufzt merklich erleichtert auf. (Für gewöhnlich klingen seine Seufzer nach einem schweren Leben.)

Natürlich ist er nicht froh über Patrick Toggweiler Abwesenheit, nur darüber, dass er aufgrund von dessen Unpässlichkeit dem Quiz entkommt.

Ihr allerdings nicht. Ihr werdet nun mit wild zusammengewürfelten Fragen aus der Redaktion drangsaliert. Die erste stammt sogar von Dani Huber himself.

Ihr ahnt es also bereits, die Dynamik dieses Quiz wird höchst unberechenbar.

Seid ihr bereit dafür?

Wohlan!

10 Fragen Das schwierigste Quiz der Woche! Unser Quizmaster fällt aus, deshalb kommen die Fragen diese Woche aus der gesamten Redaktion.

P.s. Huber hat das Quiz natürlich hinter den Kulissen gespielt. Und 8 Punkte gemacht! (Minus 1, weil die erste Frage ja von ihm selbst stammte – und er ehrlicherweise zugab, die Antwort nicht gekannt zu haben, wenn er sie nicht selbst formuliert hätte.)