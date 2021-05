GeoGuesser watson Edition: Wie gut kennst du die Länder unserer Erde?

Liebe User, ihr scheint Geografie so richtig zu mögen. Sowohl unsere Quizzticles als auch die sporadischen Städte-Quizze erfreuen sich grösster Beliebtheit.

Höchste Zeit also, mal wieder etwas Neues zu testen. Dieses Mal ist es unsere Variante des beliebten Online-Spiels «Geoguesser», das mittlerweile nicht mehr ohne Registrierung spielbar ist. Will heissen: Wir zeigen dir ein Bild und du musst erraten, in welchem Land wir uns befinden.