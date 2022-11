Nur die hartgesottensten Musik-Streber können sich hier die guten Noten schnappen! Bild: Shutterstock

Kennst du die Künstlernamen dieser 18 Musiker?

Team watson

Liebe Quizzticle-Klasse

Heute vor genau 81 Jahren wurde Arthur «Art» Garfunkel geboren. Zusammen mit Paul Simon gründete er das Folk-Rock-Duo «Simon & Garfunkel». Anders als die beiden haben die 18 Musiker und Musikerinnen, die wir suchen, ihren Namen nicht mit auf die Bühne genommen.

Tatsächlich ist es eine verbreitete Praxis, sich einen Künstlernamen zuzutun, vor allem, wenn der eigene Name nicht so öffentlichkeitswirksam ist. Manche sind sogar so weit gegangen, dass sie diesen offiziell haben ändern lassen:

Farrokh Bulsara – Freddie Mercury

Reginald Kenneth Dwight – Elton Hercules John

Kennt man, oder?

Kannst du aus solch kryptisch banalen «Original»-Namen die Künstlernamen herausfinden?

Und so geht's:

Nenne die 18 zugehörigen Künstlernamen

Zur Hilfe findest du das Herkunftsland und das zugehörige Musik-Genre

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drück' auf «Play» und los geht's!

Der Notenschlüssel 17-18 Punkte: 6,0

14-16 Punkte: 5,5

11–13 Punkte: 5,0

8–10 Punkte: 4,5

6–7 Punkte: 4,0

Unter 6 Punkten: Nachsitzen!