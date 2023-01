Quiz: Erkennst du das Land am (nicht rassistischen) Emoji?

Neues Jahr, neue Zeiten, neue Vorsätze. Neues Quizzticle-Layout? Nein, natürli nöd. Aber wir hören ja auf unsere nervigen geliebten User. Ihr fandet das letzte etwas zu Genz-Z-lastig – darum gehts heute wieder etwas klassischer zu und her. Aber trotzdem mit Emojis. Denn wir wollen von euch wissen: Erkennt ihr diese 22 Länder anhand der jeweiligen (nicht rassistisch motivierten, wir haben uns so gut wie möglich bloss auf nicht-offensive Stereotypen bezogen und wollen niemanden verletzen) Emojis?

In Schweden ist gerade das bisher grösste Vorkommen Seltener Erden in Europa entdeckt worden. Aber was sind überhaupt Seltene Erden? Und warum begeistert der Fund so?

Um eines gleich vorweg zu nehmen: Seltene Erden sind weder selten, noch sind sie Erde. Unsagbar begehrt sind sie dennoch, denn auf dem Weg in eine fossilfreie Zukunft sind sie ein Grundbaustein moderner Technologien. Sie werden für die Produktion von Smartphones und Elektroautos benötigt, etwa für Batterien, Katalysatoren und Magnete, aber auch für Leuchtmittel.