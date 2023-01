Bei dieser Märchenfrage für 500 Euro steht der Rechtsanwalt auf dem Schlauch – du auch?

Es ist ein wahrer Quiz-Marathon, der gerade auf RTL ausgestrahlt wird. In vier Sendungen sucht sich Günther Jauch Kandidaten für die grosse Finalrunde am Freitag zusammen. Da gibt es dann satte 3 Millionen Euro zu gewinnen. Am Mittwoch konnte sich bei «Wer wird Millionär?» unter anderen auch Ciamak Djamchidi qualifizieren.

Rechtsanwalt Ciamak Djamchidi und Quiz-Master Günther Jauch am Mittwoch. Bild: rtl+

Dabei sieht es für den Rechtsanwalt aus Berlin zu Beginn gar nicht gut aus. Er muss bereits bei der 500-Euro-Frage das Publikum zu Hilfe holen: «Ich kann es nicht, Herr Jauch», sagt er. Und tatsächlich ist die Märchen-Frage nicht ohne, doch das Publikum hilft dem Kandidaten über diesen ersten Stolperstein hinweg. Hättest du die Antwort gewusst?

15 Fragen Ciamak Djamchidi gewinnt 64'000 Euro Wie weit hättest du es gebracht?

Mit seinem defensiven Spiel und geschicktem Einsatz der Joker geht Djamchidi souverän durch die Fragen. Als der 46-jährige Berliner bei einer Rechen-Frage gleich zum Joker greift, platzt Jauch aber der Kragen: «Sie sind eine feige Socke», sagt er. «Danke», entgegnet der Rechtsanwalt trocken. Und so kämpft sich der Kandidat bis zur 64'000-Euro-Frage durch. Als diese gestellt wird, meint Jauch sofort: «Die Frage mit dem Telefonjoker zu beantworten, das wünsche ich keinem.»

Hättest du die Märchenfrage gewusst? Klar, ist doch logisch. «Ich kann es nicht, Herr Jauch.»

Trotzdem bleibt Djamchidi keine andere Wahl. Sein Joker liefert ihm jedoch souverän die richtige Antwort, da staunt sogar der Moderator, wen er denn so alles kenne. Und tatsächlich ist der Kandidat vor seiner Jura-Laufbahn als Fahrer ziemlich rumgekommen. Er habe mal Taxi-Dienst für Thomas Gottschalk gemacht. Dieser habe ihn dabei auf eine Curry-Wurst eingeladen und über 100 Euro Trinkgeld gegeben.

Auch einen ehemaligen US-Präsidenten hat er in Berlin herumkutschiert. Bill Clinton war hingegen weniger grosszügig, von ihm gab es lediglich ein signiertes Buch. Schluss war für Djamchidi schliesslich bei der Botanik-Frage für 125'000 Euro, hier musste er ohne Widerstand die Segel streichen. Doch mit einem Gewinn von 64'000 Euro qualifiziert sich der Rechtsanwalt souverän für das Finale am Freitag. (leo)