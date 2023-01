«Da wurde eine Linie Koks mehr ausgegeben» – Jauch konsterniert über WWM-Frage

Der zweite Abend bei der 3-Millionen-Woche von «Wer wird Millionär?» verläuft etwas verheissungsvoller als der erste. Gleich vier Kandidaten qualifizieren sich fürs Finale am Freitag. Mit dabei: eine junge Frau, die sich für ihren gescheiterten Freund «rächt».

Lara Knuchel Folge mir

Kerstin Jacob-Rauch hatte bei der «Wer wird Millionär?»-Folge vom Dienstagabend etwas gutzumachen. Am Vorabend war nämlich ihr Freund auf demselben Stuhl gegenüber Günther Jauch gesessen – und kläglich gescheitert.

Folgende Frage hätte Benjamin Burg für 2000 Euro beantworten sollen:

Womit soll – nach 44 Jahren – im Juni 2023 endgültig Schluss sein? Fiesta aus Köln Gaudi aus München Gala aus Frankfurt Party aus Berlin

«Bevor ich mich jetzt verunsichern lasse, nehme ich Antwort C», so der Kandidat. Er nahm an, dass es sich um das Aus der deutschen Zeitschrift «Gala» handelte, und dass diese folgerichtig dann auch in Frankfurt herausgegeben werden müsste.

Benjamin Burg war sichtlich enttäuscht – seine Freundin im Hintergrund ebenfalls. Bild: rtl

Jauchs Antwort war knapp: «Da hätten Sie sich besser verunsichern lassen.» Die richtige Antwort war nämlich «Fiesta aus Köln» – womit der Ford Fiesta, der in Köln produziert und dessen Produktion bald eingestellt wird, gemeint ist. Und so ging Benjamin Burg am Montagabend mit vier ungebrauchten Jokern und 500 Euro nachhause.

Doch er hatte einen fünften Joker: seine Freundin Kerstin. Diese spielte sich noch am selben Abend nach vorne zu Günther Jauch. Dass beide für dieselbe Sendung aufgeboten wurden, war übrigens nicht geplant – der Zufallsgenerator habe sie so eingeteilt, wie RTL schreibt.

Soll die Familienehre wieder herstellen: Kerstin Jacob-Rauch. Bild: rtl

«Ist das ein gnädiges Schicksal!», meint Günther Jauch, als es Kerstin Jacob-Rauch nach der Auswahlrunde ebenfalls auf den heissen Stuhl schafft. Nun dürfe sie die Familienehre wieder herstellen.

12 Fragen Kerstin Jacob-Rauch holt sich 32'000 Euro Wie viel hättest du abgesahnt?

Und die Überhangskandidatin, die am Dienstagabend weiterzocken durfte, macht ihre Sache gut. Nicht einmal eine der wohl dümmsten Fragen in der Geschichte von «Wer wird Millionär?» wirft sie aus der Bahn – bei 300 Euro wird Jacob-Rauch nämlich diese Frage gestellt:

Stulle auf Bordsteinschwalbenbordstein = ...? Erdbeer marme Lade Le ber Wurst Nuss nugat Creme Brot auf Strich

Zugegeben, es ist eine sehr deutsche Frage. Aber auch wenn man den Ausdruck «Bordsteinschwalbe» (Frau, die Strassenprostitution betreibt) kennt, muss man Jauch recht geben. Der meinte: «Da wurde eine Linie Koks mehr ausgegeben, bei dieser Frage.» (Richtige Antwort war natürlich die letzte, «Brot auf Strich».)

Die Kandidatin aus Baden-Württemberg spielt das Spiel auch danach ziemlich gut und scheitert am Ende erst an der 64'000-Euro-Frage:

Wozu gehören drei Geschwister aus der Familie Van Pelt? Peanuts Foo Fighters Avengers ATP Top 20

Hier überlegt Jacob-Rauch lange. Günther Jauch ist dabei wie üblich keine grosse Hilfe. Ironisch versucht der Quizmaster, sie von der letzten Antwort zu überzeugen. Die Kandidatin meint zwar, sie hätte es bestimmt gehört, wenn drei der besten 20 Tennisspieler der Welt miteinander verwandt wären. «Ich hab mal gehört, der Djokovic sei ein entfernter Cousin von Alexander Zverev», entgegnet Jauch. Und: «Ausserdem haben die einen gemeinsamen Onkel, der vor langer Zeit mal in Spanien zu Besuch war ...»

Kerstin Jacob-Rauch nimmt trotzdem Antwort C, «Avengers», steigt aber vorher aus. Zu ihrem Glück, denn die richtige Antwort wären die Peanuts gewesen. Nun hofft die Kandidatin, am Freitag beim grossen Finale um die drei Millionen Euro mitzocken zu können.