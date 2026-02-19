bedeckt, wenig Regen
Autorennen-Feeling mitten in Zürich

19.02.2026, 07:1819.02.2026, 07:18
simran, Yanick

Hobbys wie Rennfahren oder Gokarten machen viel Spass – sind jedoch ziemlich teuer. Wir haben nach sinnvollen Alternativen gesucht und sind schliesslich auf das Lokal Nürburgring eSports gestossen. Dieses Lokal ist eine Art Bar, die Simulationen von Autorennstrecken anbietet.

MAZ-Medienwoche
Das Institut für Journalismus und Kommunikation MAZ führt auch dieses Jahr die Medienwoche für Schulen durch. watson beteiligt sich am Projekt und begleitete die Kantonsschule Wiedikon Sek II.
Alle Artikel gibt's hier.

Wir machten in Zürich Opfikon den Test auf's Exempel. Das Angebot beinhaltet verschiedene Rennstrecken, die man mit vielen unterschiedlichen Autos fahren kann. Die Simulationen sind unwahrscheinlich realistisch. Man sitzt in einem Autositz und kann sich anschnallen. Wie in einem Auto nutzt man das Gaspedal und Lenkrad. Alles ist so eingerichtet, dass man jeden Ruck und jedes Schütteln des Autos spürt, was das Ganze sehr realistisch macht. Drei Bildschirme sorgen dafür, dass man sofort in die Rennstrecke eintaucht. Neben den Auto-Simulatoren rundet die Bar mit ihrer Verpflegungsauswahl das Angebot ab.

Wichtig zu wissen: Es gibt keine Altersbeschränkung, sondern eine Grösse, die man haben muss, um fahren zu können. Die Grösse ist 1.45 Meter. Wir haben nach Verletzungsgefahren gefragt. Sie meinten jedoch, das Einzige das bisher vor kam war, dass es Leuten schlecht wurde. Für den Notfall gäbe es einen Notfallknopf, der die ganze Maschine sofort abschaltet. Genug der Worte, schau dir unsere Videoreportage an:

