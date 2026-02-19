bedeckt, wenig Regen
Swipen nach rechts oder Blickkontakt? Dating im Wandel der Generationen

Video: watson
19.02.2026, 07:1819.02.2026, 07:18
Pam, Sofia g., Bea

Liebe per App, ein Match per Wischbewegung und Kennenlernen über den Bildschirm – Dating war noch nie so schnell und gleichzeitig so kompliziert wie heute. In dem Video zur Umfrage wurden Menschen aus verschiedenen Generationen, von der Gen Z bis zu den Boomern, gefragt, wie sie das Dating heutzutage erleben. Die Antworten zeigen: Trotz moderner Technik sind viele Probleme erstaunlich zeitlos.

MAZ-Medienwoche
Das Institut für Journalismus und Kommunikation MAZ führt auch dieses Jahr die Medienwoche für Schulen durch. watson beteiligt sich am Projekt und begleitete die Kantonsschule Wiedikon Sek II.
Alle Artikel gibt's hier.

Zwischen neuen Möglichkeiten und alten Erwartungen zeigt sich, dass Ehrlichkeit, Nähe und echtes Interesse weiterhin eine große Rolle spielen. Unterschiedliche Meinungen treffen aufeinander, manches wirkt vertraut, anderes überraschend. Zum Schluss richtet die ältere Generation den Blick auf die jüngere und teilt ihre Erfahrungen und Gedanken – was genau sie mit auf den Weg geben, zeigt sich erst am Ende des Videos.

