Peace & Love aus der Zentralwäscherei

Zu Besuch in der Zentralwäscherei.Video: watson
Peace & Love aus der Zentralwäscherei

Die Zentralwäscherei, ein Ort für Kunst, Kultur, Musik und Politik mitten in Zürich. Max (solazone) gibt uns einen Einblick als Mitnutzer der ZW.
19.02.2026, 07:1819.02.2026, 07:18
elda, emma, laura

Erstmals wurde das ehemalige Industriegebäude 1967 als Wäscherei für Spitalwäsche genutzt. Heute ist es ein lebendiges Kulturzentrum mit Ateliers, Veranstaltungsräumen und Gastro mitten im Industriequartier, Zürich Kreis 5. Denn mehrere Kollektive bewarben sich gemeinsam um die Zwischennutzung der ehemaligen Zentralwäscherei.

MAZ-Medienwoche
Das Institut für Journalismus und Kommunikation MAZ führt auch dieses Jahr die Medienwoche für Schulen durch. watson beteiligt sich am Projekt und begleitete die Kantonsschule Wiedikon Sek II.
Alle Artikel gibt's hier.

Nach der Zusage durch die Stadt konnte im April 2019 der Einzug in die Räumlichkeiten erfolgen und der Verein Zentralwäscherei wurde gegründet. Seit November 2021 betreibt der Verein dort einen nicht kommerziellen Kultur- und Begegnungsort.

Ziel ist die Schaffung eines möglichst inklusiven und offenen Raums für Austausch, Kunst, Kultur, politische Inhalte sowie Gastronomie. In der ZW ist immer etwas los. Ob Konzerte, Partys, Ausstellungen, Kurse oder Flohmis, alle Interessen werden abgedeckt.

Max mietet mit seinen Freunden ein Atelier in der Zentralwäscherei. Dieses nutzen sie vielfältig und profitieren auch von den weiteren Räumlichkeiten der ZW. In der ZW kann Max seine Leidenschaft als DJ ausleben und mit anderen teilen. Mehr dazu, siehst du im Video:

Video: watson

Video: watson
