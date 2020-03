Tierquäler in Oftringen AG: Behörden ziehen Konsequenzen

Psychiater verging sich an Patientin – wieso nicht aus dem Ärzteverband ausgeschlossen?

Ein Psychiater hat die Notlage seiner Patientin mehrfach ausgenützt. Jürg Lareida, Präsident des Aargauischen Ärzteverbandes, erklärt, weshalb der Arzt trotzdem nicht aus dem Berufsverband ausgeschlossen wurde.

Eine Patientin liess sich von einem Aargauer Psychiater wegen sexuellen Missbrauchs in der Kindheit therapieren. Der Psychiater verordnete eine Therapie mit Körperkontakten, die er laufend steigerte. Er verging sich jahrelang an der Patientin. Diese zeigte den Psychiater an. Er wurde wegen mehrfacher Ausnützung einer Notlage verurteilt. Die Berufsausübungsbewilligung wurde dem Arzt nicht entzogen, er durfte aber zwei Jahre lang keine Patientinnen behandeln (die AZ berichtete).

Der Aargauische …