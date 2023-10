Aargauer Bauer darf keine Rinder mehr halten: Vernachlässigte Tiere beschlagnahmt

Die Tiere wurden an ein Viehhandelsunternehmen verkauft – für den Bauern gibt es nun ein Tierhalteverbot für Rinder. Dieses ist noch nicht rechtskräftig.

Anfang August war der Bauer in den Ferien, als eine Meldung aus der Bevölkerung beim Veterinärdienst einging. Dieser stellte vor Ort eine massive Verschlechterung der Situation fest. Bei einer Nachkontrolle einige Tage später entschied der Veterinärdienst, alle Rinder zu beschlagnahmen.

Bei der Fahrt auf einem Oldtimer-Traktor ist ein 17-Jähriger am Sonntagmorgen in Euthal SZ vom Fahrzeug geschleudert und vom Hinterrad des Fahrzeugs überrollt worden. Die Rega flog den erheblich verletzten Jugendlichen in ein asserkantonales Spital.