Schweiz

Aargau

SBB nehmen viertes Gleis zwischen Olten SO und Aarau in Betrieb



SBB nehmen viertes Gleis zwischen Olten SO und Aarau in Betrieb

Bild: KEYSTONE

Die SBB haben am Dienstagmorgen ein weiteres Gleis zwischen Dulliken SO und Däniken SO in Betrieb genommen. Damit sind zwischen Olten SO und Aarau die Züge nun auf insgesamt vier Spuren unterwegs.

Herzstück des Vier-Spur-Ausbaus ist der Eppenberg-Tunnel, der zum Fahrplanwechsel am vergangenen 13. Dezember in Betrieb gegangen ist. Mit diesem Tunnel habe eines der grössten Nadelöhre im Mittelland behoben werden können, teilten die SBB am Dienstag mit. Ihre 100-Tage-Bilanz dazu falle positiv aus: Dank dem Eppenberg-Tunnel hätten in Störungsfällen grössere Auswirkungen auf die Reisenden vermieden werden können.

Um die Arbeiten am Eppenberg abzuschliessen, wird in Wöschnau SO das Stammliniengleis an die ursprüngliche Lage rückverlegt. Während dieser Arbeiten kommt es zwischen dem 12. und dem 28. April zu Einschränkungen für die Reisenden.

So verkehrt der Intercity 5 zwischen Zürich HB und Lausanne ab Zürich HB um xx.29 Uhr statt um xx.30 Uhr. Die S23 zwischen Langenthal BE und Baden AG und die S26 zwischen Olten und Rotkreuz ZG fahren durch den Eppenberg-Tunnel und halten somit nicht in Schönenwerd. Zwischen Däniken und Aarau stehen Ersatzbusse im Einsatz. Die S29 zwischen Turgi AG und Zofingen AG fällt während der Nebenverkehrszeiten zwischen Wildegg AG und Zofingen aus. Der Online-Fahrplan wurde laut den SBB entsprechend angepasst. (aeg/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

33 Schweizer Bahnhöfe aus dem letzten Jahrhundert SBB-CEO Vincent Ducrot über die Digitalisierung Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter