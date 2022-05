Auf kantonaler Ebene werden heute über 20 Sachvorlagen abgestimmt. Bild: KEYSTONE

Elternzeit chancenlos: Das sind die Resultate zu den wichtigsten kantonalen Abstimmungen

Nicht nur auf nationaler Ebene wird am 15. Mai abgestimmt. Auch in den Kantonen gibt es viele spannende Vorlagen. Hier findest du eine Übersicht zu den wichtigsten Resultaten.

Kanton Zürich

Jugendliche ab 16 Jahren können im Kanton Zürich weiterhin nicht abstimmen. Die Zürcherinnen und Zürcher wollen das Stimmrechtsalter nicht von 18 auf 16 Jahre senken. Noch sind zwar nicht alle Gemeinden ausgezählt. Die bisherigen Resultate sind aber eindeutig.

Zürich wäre nach Glarus erst der zweite Kanton gewesen, der das Stimmrechtsalter von 18 auf 16 gesenkt hätte. Die Stimmberechtigten folgten aber offensichtlich den Argumenten von SVP und FDP: Für sie war diese Forderung ein Zeichen eines «masslosen Zeitgeistes».

Minderjährige abstimmen zu lassen, führe dazu, dass die demokratischen Entscheide weniger glaubwürdig seien, fanden sie. FDP und SVP zweifelten zudem daran, dass das tiefere Stimmrechtsalter das politische Interesse wirklich fördere.

Das Nein ist eine Niederlage für die Befürworterinnen und Befürworter von links-grüner Seite und aus der Mitte. Für sie wäre das tiefere Stimmrechtsalter ein wichtiges «Demokratie-Update» gewesen.

Schon mit dem Lehrlingslohn würden Jugendliche schliesslich in die AHV einzahlen. Mit 17 komme dann die erste Steuerrechnung. Da sei es nichts als fair, wenn sie auch abstimmen dürften. Jugendliche seien von den Entscheidungen zudem am längsten betroffen.

Keine Chance hatte auch die SP-Initiative, die einen 36 Wochen langen Betreuungsurlaub für Väter und Mütter forderte. Bisher gibt es auf Bundesebene erst zwei Wochen arbeitsfreie Zeit für Väter.

Die Elternzeit-Initiative erleidet an der Urne Schiffbruch. Bild: sda

Hätten die Stimmberechtigten Ja gesagt, wäre Zürich der erste Kanton mit einer Elternzeit geworden. Den Zürcherinnen und Zürcher gingen je 18 Wochen Elternzeit für Väter und Mütter jedoch zu weit. Auch hier liegt das Endresultat noch nicht vor, die bisherigen Resultate sind aber eindeutig.

Eher wenig umstritten waren die beiden anderen Vorlagen: Der Klimaschutz wird neu explizit in der Kantonsverfassung erwähnt. Die bisherigen Resultate zeigen eindeutig Richtung Ja. Weil es sich um eine Verfassungsänderung handelte, musste das Volk darüber entscheiden. Dagegen war einzig die SVP.

Bei der letzten Vorlage, dem Bürgerrechtsgesetz, ging es um die Einbürgerungskriterien von Ausländerinnen und Ausländern. Auch hier liegt das Endresultat noch nicht vor, das Resultat wird aber ein Ja.

Das neue, kantonale Gesetz bringt kaum Verschärfungen gegenüber den Bundesvorgaben. Einzig straffällige Jugendliche müssen in Zürich neu etwas länger mit einem Einbürgerungsgesuch warten.

Der SVP war das Gesetz insgesamt zu sanft, weshalb sie das Referendum ergriff. Ihrer Meinung nach müssten die Anforderungen an Aufenthaltsdauer und Sprachniveau erhöht und die Sicherheitsüberprüfung verschärft werden.

>>> Hier geht es zu den detaillierten Resultaten aus dem Kanton Zürich

Kanton Bern

Im Kanton Bern zeichnet sich eine hohe Zustimmung zur Vorlage «Volksvorschläge vor grossrätlichen Eventualanträgen» ab. Im Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli legten 81,3 Prozent der Stimmenden ein Ja in die Urne.

Das geht aus den ersten Resultaten hervor, die der Kanton am Sonntag publizierte. Erst einer von zehn Verwaltungskreisen ist ausgezählt. Die Stimmbeteiligung lag in Interlaken-Oberhasli bei rund 31 Prozent.

Den Volksvorschlag gibt es im Kanton Bern seit 1995. Dabei handelt es sich um ein konstruktives Referendum: Die Stimmberechtigten können einer Gesetzesvorlage eine eigene Variante gegenüberstellen. Sammeln sie 10'000 Unterschriften, entscheidet das Volk.

Mehrere Volksvorschläge wurden in den letzten rund drei Jahrzehnten angenommen. Das Kantonsparlament hebelte das Instrument aber mehrmals aus, indem es nicht bloss eine Gesetzesvorlage beschloss, sondern aus rein taktischen Gründen auch einen Eventualantrag. Damit war der Weg zum Volksvorschlag verbaut.

Nun wird dieses «Buebetrickli» in der Kantonsverfassung unterbunden. Wird ein Volksvorschlag eingereicht, fällt ein zuvor beschlossener Eventualantrag des Parlaments dahin.

>>> Hier geht es zu den detaillierten Resultaten aus dem Kanton Bern

Kanton Basel-Landschaft

Im Kanton Basel-Landschaft zeichnet sich sich nach Auszählung von 64 der 86 Gemeinden ein Ja zur Revision des Sozialhilfegesetzes ab. Das Gesetz wird voraussichtlich mit einem Ja-Stimmenanteil von 64,1 Prozent angenommen. Dies geht aus den Zahlen der Baselbieter Landeskanzlei hervor.

Ausgezählt sind neben vielen kleinen Gemeinden die grösseren Unterbaselbieter Gemeinden wie Reinach, Binningen und Münchenstein, in denen die Vorlage Zustimmung gefunden hat. In den kleinen Oberbaselbieter Gemeinden Rümlingen, Rünenberg, Häfelfingen und Kilchberg wurde die von den linken Parteien bekämpfte Gesetzesrevision abgelehnt.

Die vom Landrat im November verabschiedete Vorlage sieht neben dem Grundbedarf von 997 Franken unter anderem Motivations- und Beschäftigungszuschüsse für Sozialhifebezügerinnen und -bezüger vor.

Demnach sollen künftig Personen, die ein Förderprogramm besuchen oder sich in Ausbildung befinden, einen Zuschuss in der Höhe von 100 Franken pro Monat erhalten. Wer ein Beschäftigungsprogramm absolviert, soll einen monatlichen Zustupf von 80 Franken erhalten.

Mit einem Abzug von 40 Franken im Monat müssen hingegen Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger rechnen, die bereits zwei Jahre Sozialhilfegelder bezogen haben. Von dieser Regel ausgenommen sind Kinder, Personen über 55 Jahren, Mütter mit Kindern unter 12 Monaten und vulnerable Menschen.

>>> Hier geht es zu den detaillierten Resultaten aus dem Kanton Basel-Landschaft

Kanton Graubünden

Im Kanton Graubünden wird am Sonntag gewählt. Die Bündner Regierungsparteien sind bei den Regierungswahlen gut auf Kurs: Nach 68 von 101 ausgezählten Gemeinden können sie sich Hoffnungen machen, ihre Sitze zu halten. Die SVP bekundet auch im vierten Anlauf Mühe, in die Regierung zurückzukehren.

Demnach würde die fünfköpfige Regierung Graubündens unverändert aus drei Mitte-Regierungsmitgliedern bestehen und je einem Regierungsrat von FDP und SP. Wenn sich die Lage bis zum Endresultat nicht ändert, behält die Mitte somit die Mehrheit in der Exekutive.

Alle bisherigen Regierungsräte Marcus Caduff (Mitte), Jon Domenic Parolini (Mitte) und Peter Peyer (SP), befinden sich auf gutem Weg, wiedergewählt zu werden. Neu in die Regierung einziehen würden Carmelia Maissen (Mitte) und Martin Bühler (FDP), welche für ihre Parteien Sitze von ausscheidenden Regierungsräten verteidigen.

SVP-Kandidat Roman Hug liegt vorerst mit deutlichem Abstand auf Platz sechs. Der parteilose Kandidat Hans Vetsch blieb bisher chancenlos.

Worüber in den Kantonen abgestimmt wird

Neben den eidgenössischen Abstimmungen wird in 13 Kantonen über 20 Sachvorlagen abgestimmt. In Zürich geht es als Schweizer Premiere um eine gemeinsame Elternzeit von je 18 Wochen. In vier Kantonen wird über Steuervorlagen entschieden.

Zürich wäre nach Glarus der zweite Kanton, der das Stimmrechtsalter auf 16 Jahre senkt. Das Anliegen stand zwar auch schon in anderen Kantonen zur Diskussion, wurde aber sonst überall abgelehnt.

Gar eine Premiere wäre die Einführung einer Elternzeit von 36 Wochen. Bisher gibt es auf Bundesebene erst zwei Wochen arbeitsfreie Zeit für Väter. Der SP-Initiative für 18 Wochen Elternzeit für Väter und Mütter wurden allerdings im Vorfeld der Abstimmung kaum Chancen eingeräumt.

>>> Filmgesetz, Organspende und Frontex: Die Resultate der nationalen Abstimmungen live

Weiter werden die Zürcherinnen und Zürcher darüber entscheiden, ob der Klimaschutz in der Verfassung festgeschrieben werden soll. In einer vierten Vorlage geht es um die Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern. Die SVP hatte gegen das neue Bürgerrechtsgesetz das Referendum ergriffen.

In vier Kantonen wird über Steuervorlagen abgestimmt. In Schaffhausen geht es um eine befristete Steuererhöhung für Vermögen von mehr als zwei Millionen Franken. Die links-grüne Initiative sieht einen Corona-Solidaritätsbeitrag während fünf Jahren vor. Abgestimmt wird ausserdem über einen Fonds für die Finanzierung von Klimamassnahmen.

Im Kanton Neuenburg wird über eine Initiative der Partei der Arbeit (POP) befunden, die eine Erhöhung der Vermögenssteuer für Reiche verlangt. Zum Entscheid vorgelegt wird dem Stimmvolk auch die Schaffung eines Rechnungshofs. Dieses Aufsichtsorgan gibt es bereits in den Kantonen Genf und Waadt.

Um Steuersenkungen geht es demgegenüber in den Kantonen Solothurn und Aargau. Im Aargau wird zudem über eine Volksinitiative für die Möglichkeit zur Amtsenthebung von Behördenmitgliedern entschieden.

Im Kanton Baselland soll die Möglichkeit geschaffen werden, Menschen die Sozialhilfe zu kürzen. Eine zweite Vorlage sieht eine Änderung des Ombudsmanngesetzes vor. Sie soll es Ombudsleuten ermöglichen, einer Nebenbeschäftigung nachzugehen.

Im Kanton Bern wird über eine Stärkung der Volksrechte gegenüber dem Parlament entschieden. Im Kanton Freiburg steht die Bodenpolitik des Kantons zur Diskussion. Im Kanton Genf wird über eine Schulvorlage abgestimmt, St. Gallen entscheidet über den Bau des neuen Staatsarchivs, der Kanton Uri über eine Vereinfachung des Schatzungswesens und das Tessin über eine Ausgabenbremse. Im Kanton Jura schliesslich wird über eine Senkung der Motorfahrzeugsteuer befunden. (sda/cma)