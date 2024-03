Der Abstimmungssonntag vom 3. März steht im Zeichen der AHV. Bild: keystone/watson

Der Abstimmungssonntag läuft: Hier findest du live alle Resultate zu den Vorlagen

Am 3. März geht es in der Schweiz zur Sache. Es gelangen gleich zwei nationale Vorlagen zur AHV an die Urne. Die eine Initiative fordert einen Ausbau, die andere will das Rentenalter erhöhen. Hier findest du am Abstimmungssonntag alle Resultate und Prognosen live.

Soll die AHV ausgebaut oder verkleinert werden? Genau diese Frage muss sich die Schweizer Stimmbevölkerung am Sonntag stellen. Denn dann befindet sie über eine Initiative für eine 13. AHV-Rente sowie über die Renteninitiative, die das Rentenalter auf 66 anheben und danach an die Lebenserwartung koppeln will. So steht es um die beiden Vorlagen:

13. AHV-Rente

Resultate

Die Initiative für eine 13. AHV-Rente kurz erklärt

Die Initiative «Für ein besseres Leben im Alter» fordert, dass bis spätestens 2026 eine 13. AHV-Rente eingeführt wird. Gleichzeitig dürfen die Ergänzungsleistungen laut Initiativtext nicht gekürzt werden. Eine solche Umsetzung entspräche im Schnitt einer Rentenerhöhung von 8,3 Prozent. Mehr Details findest du hier oder im Video unten.

Im Video: watson erklärt dir die Initiative in 160 Sekunden. Video: watson/Michael Shepherd

Das sagen die Umfragen

Die Zustimmung zur 13. AHV-Rente sank im Laufe des Abstimmungskampfes. Trotzdem pendelte sie sich zum Schluss bei über 50 Prozent ein. Problematisch für die Initiative dürfte jedoch die Hürde des Ständemehrs sein.

Umfragen – alle Resultate

4. Umfragewelle am 21. Februar 2024 – gfs

Ja: 53 % ☑️| Nein: 43 % | Unentschlossen: 4 %

Ja: 53 % ☑️| Nein: 43 % | Unentschlossen: 4 % 3. Umfragewelle am 21. Februar 2024 – Tamedia

Ja: 59 % ☑️| Nein: 40 % | Unentschlossen: 1 %

Ja: 59 % ☑️| Nein: 40 % | Unentschlossen: 1 % 2. Umfragewelle am 26. Januar 2024 – gfs

Ja: 61 % ☑️| Nein: 36 % | Unentschlossen: 3 %

Ja: 61 % ☑️| Nein: 36 % | Unentschlossen: 3 % 1. Umfragewelle am 17. Januar 2024 – Tamedia

Ja: 71 % ☑️| Nein: 28 % | Unentschlossen: 1 %

Renteninitiative

Resultate

Die Renteninitiative kurz erklärt

Die Initiative der Jungfreisinnigen will das Rentenalter bis 2033 schrittweise auf 66 Jahre erhöhen. Danach soll das Pensionsalter an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Mehr Details findest du hier oder im Video unten:

Die Erklärung im Video: Die Renteninitiative in unter zwei Minuten erklärt. Video: watson/Michael Shepherd

Das sagen die Umfragen

Die Renteninitiative hatte von Anfang an einen schweren Stand. Die Zustimmung kam in allen Wellen auf nur gerade einmal knapp über 40 Prozent. Deshalb dürfte diese Vorlage den Umfragen nach deutlich an der Urne scheitern.

